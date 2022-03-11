Araban’da İstiklal Marşı’nın Kabulü Programı

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Araban’da Mehmet Akif Ersoy’u Anma ve İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıl dönümü münasebeti ile program düzenlendi.

Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlen program Araban Kaymakamlığı Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından devam eden program, öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasıyla devam etti. Oratoryo ve tiyatro gösterisi ve ödül töreniyle son buldu.

Programa, Araban ilçesi Belediyesi Başkan Vekili Yusuf Uğur, Araban Belediyesi Başkan Yardımcısı Fırat Ümit Işık, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Kadir Gökhan Bakan, İlçe Emniyet Amiri Komiser Mahmut Şakir Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, kurum amirleri, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

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