M. Hayri Özkeçeci, dualarla anıldı

Şehitkamil eski Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci, vefatının senei devriyesinde dualarla anıldı.

Topçuoğlu Camisi’nde yatsı namazına müteakip düzenlenen programa, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Serkan Özatıcı, Fatih Ermeydan, Özkeçeci Ailesi, akrabaları, sevenleri ve dostları katıldı. Program, Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı, Mevlidi Şerif’in okunmasıyla devam etti. Daha sonra Merhum Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci için dua edildi.

M. Hayri Özkeçeci (19582021)

1958 yılında Gaziantep’te doğdu. Şahinbey İlkokulu, Devrim Ortaokulu, Gaziantep Lisesi’ndeki eğitimlerinin ardından 19751979 yılları arasında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde yüksek tahsilini yaptı. Eğitim hayatının ardından babası Mehmet Özkeçeci tarafından kurulan bakır ve alüminyum mutfak eşyaları, baklava tepsisi imalatı ile satışı yapılan şirkette ailenin ikinci kuşak temsilcisi olarak iş yaşamı başladı. 1980 yılında hayatını Ayşe Tülay Akınal ile birleştirdi ve Mehmet, Selim ile Fatih adında 3 evlat sahibi oldu. 1982 yılında vatani görevini Erzincan’da yaptı. 1996 yılında spor yazarlığına ve yorumculuğuna başladı. Çok sayıda makalesi, çeşitli gazete ve dergilerde yayımlandı. Gaziantepspor üyeliğinin yanı sıra Gaziantepspor taraftarlar Derneği’nde kurucu üyelik yaptı. Siyasi yaşamı, 2001 yılında AK Parti Kurucu Üyeliği ile başladı. İl Disiplin Kurulu Üyeliği, İl Disiplin Kurulu Başkanlığı görevlerinin ardından 2007 yılında Şahinbey İlçe Başkanlığı yaptı. 2009 yılında Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyeliği görevinden sonra 20142021 yılları arasında Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı. Destek ve katkılarından dolayı; Gaziantep Seyyah Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türk Kızılay, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Gaziantep Medya Platformu, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Ahmet Güneş Türk Halk Müziği Topluluğu, Aşırtmalı Aba Güreşi Tertip Komitesi Başkanlığı, Sani Konukoğlu Vakfı ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından plaketle ödüllendirildi. Bir dönem Yılmaz Kale Türk Sanat Müziği Korosu’nda yer aldı. Resim yapma kabiliyetinin yanı sıra bağlama ve akordeon çalma yeteneğine de sahipti. 11 Mart 2021 günü, 63 yaşında vefat etti. Kabri, Asri Mezarlık içerisindeki aile kabristanındadır.

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