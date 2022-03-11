GAÜN Hastanesi’nde İstiklal Marşı’nın kabulü etkinliği düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında tören düzenlendi.

GAÜN Çocuk Hastanesi Onkoloji Servisinde düzenlenen törende, hastanede tedavi gören 6 yaşındaki Meryem İkra Aydoğan ezberlemiş olduğu İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okudu. Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Akbayram, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Bu tür etkinlikleri düzenlememizdeki amaç, hastalıkla mücadele eden çocukları hastane ortamından bir süreliğine de olsa uzaklaştırmaktır. Bu vesileyle çocuklarımızı mutlu ediyoruz. Bu tür sosyal etkinlikler çocuklarımıza moral ve motivasyon kaynağı oluyor. Etkinliği organize eden hastane sınıfı öğretmenlerimize ve bize bu tür etkinliklerle ilgili her türlü desteği sağlayan Sayın Başhekimimiz Prof. Dr. Belgin Alaşehirli’ye teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında bu tür bir etkinlik düzenlediklerini vurgulayan hastane sınıfı öğretmenlerinden Nesibe Gerek ve Ali Sinan, “6 yaşındaki Meryem İkra Aydoğan adlı öğrencimiz İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezberlemişti ve bugün bu vesileyle tören düzenlemek istedik. Bu ve benzeri etkinlikler sayesinde çocuklarımızı mutlu ediyoruz. Okullarda yapılan törenleri, etkinlikleri olabildiğince hastanemizde de yapmaya özen gösteriyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz hayattan kopmuyor. Bu durum onları olumlu etkiliyor” şeklinde konuştu.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli’nin de katıldığı törende, Alaşehirli İstiklal Marşı’nı ezbere okuyan Meryem İkra Aydoğan’a madalya taktı.

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