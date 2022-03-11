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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İpekyolu Kariyer Fuarı başladı

İHA

İpekyolu Kariyer Fuarı başladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda gerçekleştirilen ve bölgenin en kapsamlı kariyer fuarı olan İpekyolu Kariyer Fuarı, düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı.
GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleşen ve 2 gün sürecek olan fuarın açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, ''İnsan kaynakları' tanımını 'İnsan kıymetleri' olarak gördüklerini belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yaptığı faaliyetler hakkında bilgi veren Bakan Yardımcısı Dursun öğrencilere seslendiği konuşmasında, “Yurdun 11 ilinde 130 üniversitemizin işbirliğiyle ‘Yetenek Her Yerde’ kariyer fuarları yapılıyor. Güzel bir düşünce üniversiteyle şehirleri, iş dünyasını birleştirmeyi amaçlıyor. Katkı ve üretimde birlikte karar vererek geleceğin Türkiye’sini oluşturmak, geliştirmek ve gelecekteki nesillere de güzel bir ülke bırakmak adına çok güzel bir adım. Biz bakanlık olarak bunu çok önemsiyoruz ve her yerinde var olmaya çalışıyoruz. Bu tür faaliyetler bilgi paylaşımı, tecrübe paylaşımı, gençlerimize cesaret verme ve istihdam oluşturmaktır. Bu konulardaki alt yapıyı hazırlamak bakanlık görevimiz olduğu gibi sanıyorum hükümetimizin bütün kurumlarının da görevidir” dedi.
“İşsizlik süresini kısaltmak istiyoruz”
İpekyolu Kariyer Fuarı etkinliğine 15 bin kişinin katıldığını belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, 8 üniversiteyle bir araya gelerek oluşturulan bir etkinlik olduğunu ifade ederek, “14 sponsorumuz var hepsine teşekkür ederiz. 150 firmamız var. Mezun olduktan sonra öğrencilerimiz iş arama sürecinde geçirdiği işsizliğe friksiyonel işsizlik diyoruz. Bu işsizlik süresini kısaltmak istiyoruz. Emek arz edenlerle, işçi arayanlarla iş arayanları buluşturmaya çalışıyoruz. Böyle bir etkinliğe katıldığınız için herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
“Yapacağınız işlerde daima kendinizi tarta tarta gidin”
Fuarda açılışın ardından konferans veren SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, “Bir Ömürlük Tecrübe” konulu konferans verdi.Öğrencilere iş hayatındaki tecrübelerinden söz eden SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, öğrencilerin iş hayatında yapmaları gerekenler hakkında bilgiler vererek, “ Ben üniversite ya da lisede okumadım. İmam Hatip Lisesi’nin ilk sınıfında ayrıldım. Sanata atıldım. Öğrendiğim ve ustam aldığım en önemli ders, ‘efendi olacaksın, üstlerine itaat edeceksin ve hiçbir zaman ben bunu yapamam demeyeceksin’ sözüdür. Evvela kafanda yerleştireceksin ben bu işi yapacağım diyeceksin. Yapacak çok iş var. Biz eleman arıyoruz sizler iş arıyorsunuz ama bir araya geldiğimiz zaman bir türlü bileşenlerin sayısı az oluyor. Siz okulu 5 yıl görüyorsunuz ondan sonra yetişmek size ait. Eğer kendi kendinizi yetiştirirseniz her zaman başarırsınız. Bu başarı size ait sizler başaracaksınız. Ama mademki başaramıyorsunuz o zaman yapacak 3 tane yol izleyeceksin. Siz bir yöneticiyseniz veya sanatkarsanız yönetemiyor ya da başaramıyorsanız kim bu işi daha iyi yapıyorsa onun yaptığının aynısını yapacaksınız. Eğer hiçbir şey yapamıyorsanız onu takip edin. Eğer içinde cevher varsa merdiveni bir bir tırmanacaksın. Birden bire çıkayım dersen en üst kattan aşağıya düşersiniz. Yapacağınız işlerde daima kendinizi tarta tarta gidin. Eğer adım adıma gitmezseniz hiçbir noktaya gidemezsiniz. Muhakkak çok çalışın, İngilizceniz yoksa muhakkak öğrenin. Bunu illa yurtdışında öğrenmeniz gerekmiyor, Türkiye’de de rahatlıkla öğrenebilirsiniz” diye konuştu.
Konuşmalarından ve fuarda altın sponsor olarak katkılarından dolayı SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından plaket takdim edildi.
Tüm sponsorlara plaket verildi
Etkinlikte; Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından ana sponsorlar; Gaziantep Genç İş Adamları Derneği adına Gaziantep Genç İş Adamları Derneği Başkanı Cihan Koçer, Gaziantep Futbol Kulübü adına Faruk Yıldırım’a, altın sponsorlar; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu adına Tuğçe Çakır ile Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. Banu Akdoğan, gümüş sponsor Hayelsan A.Ş. Zeynep Kaygusuz’a, bronz sponsorlar; Acarsan Holding adına Hamza Acar’a, Aselsan adına Nevcan Aksoy’a, Eruslu Global Şirketler Topluluğu adına Burak Aybey’e, Endless Yurtdışı Eğitim ve Danışmanlık adına Yakup Demir’e, Festival Halı A.Ş. adına Kaan Ateş’e, Gülsan Holding adına Tuğçe Topçuoğlu’na, Medicalpark Hastaneleri adına Emine Kurşun’a, Spark Türkiye Temsilciliği adına Şafak Ceren’e Kariyer Fuarı’na destekleri için plaket takdim edildi. Törene katılan protokol üyelerinin hep birlikte fuar açılışını gerçekleştirdikten sonra, Mavera Kongre ve Sanat Merkezi Fuaye alanında açılan stantlar gezildi. Programa; Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Alçık, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı M. Kemal Çokdinç, SANKO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğ General Hidayet Arıkan, Gaziantep İl Protokolü, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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