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Gaziantep’te yoğun kar yağışı başladı.

Gaziantep’te etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Aniden bastıran yoğun kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteorolojinin verilerine göre yağışların önümüzdeki haftaya kadar devam etmesi bekleniyor.

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