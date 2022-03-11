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İpekyolu kariyer zirvesi SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Üniversite eğitimi ve hocalarınız ufkunuzu açıyor bu ufku doldurmak sizin elinizde” “Hayatın içerisinde çok ders var ama tek bir ders var o da insan olmak”

İHA

İpekyolu kariyer zirvesi SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Üniversite eğitimi ve hocalarınız ufkunuzu açıyor bu ufku doldurmak sizin elinizde” “Hayatın içerisinde çok ders var ama tek bir ders var o da insan olmak”

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, üniversite eğitimi ve öğretim üyelerinin öğrencinin ufkunu açtığını, ancak bu ufkun içini doldurmanın öğrencilerin tasarrufunda olduğunu söyledi.
Konukoğlu, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarı’nda üniversiteli gençlerle buluştu. Öğrencilere tecrübe paylaşımı ve önerilerde bulunan Konukoğlu’nu gençler büyük bir heyecanla dinledi.
İş yaşamından tecrübenin büyük önem taşıdığına vurgu yapan Konukoğlu, işe ilk girişlerde yapılan önemli hataların bir an evvel yükselme ve yüksek maaş beklentisi olduğuna dikkati çekti.
İlk işe girişte maddi beklentiden ziyade tecrübe kazanımının hedefte ve öncelikte olması gerektiğini altını çizen Konukoğlu, “Önceliğiniz her zaman tecrübe kazanmak ve yetiştiğiniz alanda hem kendinize hem de çalıştığınız kuruma katkı sağlamak olsun” diye konuştu.
“Kendinizi iyi yetiştirirseniz her zaman başarılı olursunuz”
“Hayatın içerisinde çok ders var ama tek bir ders var o da insan olmak” diyen Konukoğlu, öğrencilere şu önerilerde bulundu: “İnsan olduğunuz zaman her şeye muvaffak olursunuz. Ustalarımdan öğrendiğim tek şey vardı; annene, babana, astlarına, üstlerine itaat edeceksin ve asla ben bunu yapamıyorum demeyeceksin. Önce kendinize inanacaksınız ve ben bunu yapabilirim diyeceksiniz. Üniversite eğitimi ve sizleri yetiştiren hocalarınız sizin ufkunuzu açıyor bu ufku doldurmak sizin elinizde. Hocalarınız size bakış açısı katıyor ve gerisi sizin elinizde. Eğer kendinizi iyi yetiştirirseniz her zaman başarırsınız. Merdiveni birer çıkın. Yapacağınız işlerde mutlaka kendiniz tartın ve adım adım ilerleyin. Çok çalışın, mutlaka İngilizce, ya da başka bir yabancı dil öğrenin. Kendinizi iyi yetiştirin. Teknolojiyi çok verimli kullanmalısınız. Eskiden bilgiye ulaşmak çok zordu artık çok kolay. İnterneti size ve çevrenize zarar verecek işler için değil, size değer katacak bilime katkı sunacak çalışmalar için kullanın.”
Hayatı ustalarından öğrendiğini ifade eden Konukoğlu, “Yaşamım boyunca kimseye küsmedim, kin gütmedim. Herkese küserseniz kimle çalışacaksınız? Kızdığınız zaman mutlaka o insanın gönlünü alın. Bunlar okullarda değil, hayatı tecrübe ederek öğreneceğiniz konular” ifadelerini kullandı.
Ticarette küsmeye ve kavgaya yer olmadığını kaydeden Konukoğlu, “Kapıdan kovsalar pencereden girerim. Pencereden kovsalar kapıdan girerim. Rahmetli Babam Sani Bey, ‘Oğlum müşteri bu mal hatalı derse hiç tartışma ürününü al’ derdi. Ticarette küsme ve tartışma yok. Dost edinip tanıştığınız insanlarla ilişkilerinizi güven içerisinde sürdüreceksiniz” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmasını GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ın yaptığı İpekyolu Kariyer Zirvesi’nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun da bir konuşma yaptı.
Özel sektörde olduğu gibi kamu kurumlarının genç yeteneklerin heyecan, motivasyon ve umutlarına ihtiyaçlarının olduğu söyleyen Dursun, “Yaptığınız işi severek yapın. Derslerinizi iyi çalışın. Özgüveniniz olsun ama bu özgüven patlamaya dönüşmesin” ifadelerini kullandı.
GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programın açılışına Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Alçık, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
"Yetenek Her yerde" sloganıyla düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarı’nda; SANKO Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi paydaş olarak yer alıyor.
İpekyolu Kariyer Fuarı, yarın sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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