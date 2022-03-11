Müdür, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, nefes borusuna yiyecek takılan öğrenci Ahmed Alluş'u ortaokulun müdürü Abdulazmi Çelik, Heimlich manevrasıyla kurtardı. Bu anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün Şenyurt Mahallesi'ndeki İnkılap İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. 7'nci sınıf öğrencisi Ahmed Alluş'un nefes borusuna, ders arasında yemek yediği sırada yiyecek takıldı. Nefes almakta zorluk çeken Alluş'un arkadaşları, okul müdürüne haber verdi. Müdür Abdulazmi Çelik, Heimlich manevrası olarak bilinen, karna baskı uygulamayla yapılan ilk yardım müdahalesiyle çocuğu kurtardı. Alluş'un yemek yerken tıkanması, arkadaşlarının paniği ve müdür Çelik'in müdahale ettiği anlar, okulun güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2022-03-11 16:30:36
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