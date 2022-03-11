İpekyolu Kariyer Fuarı'nda Hasan Kalyoncu Üniversitesi rüzgarı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin (HKÜ) paydaş üniversite, Kalyon Güneş Enerjisi Teknolojileri A.Ş. (Kalyon PV)’nin altın sponsor olduğu; Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarı (İKAF'22) "Yetenek Her Yerde" teması ile kapılarını gençlere açtı.

Üniversite eğitimi alan gençlere birer yetenek olduklarını hissettirmeyi ve ülkenin her bölgesindeki üniversiteli gençler için istihdam ve staj konusunda fırsat eşitliği sağlamayı hedeflenen fuarda HKÜ’nün standı yoğun ilgi gördü. GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde yapılan İKAF'22’nin açılışına; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, paydaş üniversitelerin rektörleri, mülki, idari, yargı ve kamu kurumu yöneticileri, iş adamları, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

''Öğrencilerimizi iş dünyasına hazırlıyoruz''

Öğrenciler, mezunlar ve sektör açısından kariyer noktasında önemli katkılar sağlayan bölgesel kariyer fuarlarına paydaş üniversite olarak destek vermekten dolayı memnun olduklarını belirten HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Bu fuarda gerçekleştirilen sunumlar, seminerler, bilgilendirme oturumları, eğitimler, atölye çalışmaları, mülakatlar ve mülakat simülasyonları ile gençlere, henüz öğrencilikleri devam ederken eğitim, ilgi ve becerilerine uygun kariyer alanlarını belirlemelerine ve ayrıca iş/staj olanaklarına ulaşmalarına imkan sağlanıyor. Öğrencilerimizin kariyer planlarını yapmalarına ve bu planlarını hayata geçirmelerine destek olmak amacıyla Kariyer Merkezimiz var gücü ile çalışıyor. Bu merkezimiz, işverenlerle öğrenci ve mezunlarımız arasında köprü görevi görüyor. Öğrencilerimizin yalnızca eğitimöğretim süresi içerisinde bulunduğu dönemi değil, mezun olduktan sonra iş hayatındaki gelişimlerini de önemsiyoruz. A+ notu ile tescil edilmiş üniversitemizden mezun olan öğrencilerimizin büyük bir kısmı okul biter bitmez iş hayatına başlıyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin açıklamış olduğu veriler kapsamında üniversitemiz, mezunları en hızlı istihdam edilen ilk 20 üniversite arasında bulunuyor" dedi.

Fuara ‘altın sponsor’ olarak katkılarından dolayı Kalyon PV İnsan Kaynakları Müdürü Banu Akdoğan’a GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından plaket takdim edildi. İki gün sürecek olan fuarda, HKÜ Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Cengiz Helvacıkara "Gaziantep BİGG TUBİTAK. Bireysel Genç Girişi Programı", HKÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ayaz "Kariyer Başarısının Sırrı: Kariyer Kaynakları" ve HKÜ Öğr. Gör. Suat Pınar ise "Nasıl Kabin Memuru Olurum?" konularında seminer verecek.

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