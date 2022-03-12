Dr. Aziz Alper Biten üniversiteli gençlerle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dr. Aziz Alper Biten üniversiteli gençlerle buluştu

İHA

Dr. Aziz Alper Biten üniversiteli gençlerle buluştu

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Aziz Alper Biten, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde düzenlenen İpek Yolu Kariyer Fuarı'nda üniversiteli gençlerle bir araya geldi.
Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye üniversiteli gençler büyük ilgi gösterdi. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Aziz Alper Biten, üniversiteli öğrencilere, "Sağlık Bakanlığı Personel İstihdam Şekilleri ve Kariyer İmkanları" hakkında bilgiler verdikten sonra, kişisel gelişim konusunda söyleşi yaptı. Gaziantep Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki ve Sağlık Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı'nın da katıldığı söyleşiye ilgi büyük oldu.
“Başarının önündeki en büyük engel korkudur”
Başarının önündeki en büyük engelin korku olduğunu ifade eden Dr. Aziz Alper Biten, üniversiteli gençlere, "İçinizdeki korkuyu yenmeyi başarırsanız, en büyük kahraman siz olursunuz. Korkularımız, kaygılarımız, başarının önündeki engellerdir. Bunlar bir çok fiziksel hastalığın da temel nedeni olabilir. Bir şeyi yapmak, o şeyi yapmayı düşünüp durmaktan daha kolaydır" dedi.
“Özgüven ve saygısızlık arasında ince bir çizgi vardır”
Gençlere, iş hayatında ve özel hayatta başarılı olması için tüyolar vererek ve tavsiyelerde bulunan Dr. Aziz Alper Biten, "Öncelikle özgüvenli olun. Ancak, saygısızlıkla özgüven arasında çok ince bir çizgi vardır. O çizgiyi aşmayın. Nezaketi, saygıyı hiç bir zaman elden bırakmadan özgüven sahibi olun. Kendinize güvenin. Dengeli insan hayatla birlikte akar, hayattan korkmaz. Korkunun efendisi siz olun. İçinizde uyku problemi olanlar vardır. Bu da başarıya giden yoldaki büyük bir problemlerden bir tanesidir. Uyku problemi tıbbi bir hastalıktan kaynaklanmıyorsa, ilaç almanıza, tedavi olmanıza gerek yok. Çok basit bir yöntemi var. Böyle bir probleminiz varsa koyunları saymak yerine elinizdeki imkanları sayın. Eğer uyuyamıyorsanız muhakkak kitap okuyun. Hatta uyku probleminiz varsa sevmediğiniz, nefret ettiğiniz bir kitap okuyun. Bir iki sayfa okuyunca hemen uykunuz gelecektir” ifadelerini kullandı.
“Okursanız, hadiseleri yorumlama tarzınız gelişir”
Kitap okumanın önemine değinen Dr. Biten, ''Kitap okumak zihnimizi geliştirir, beyin gelişimini artırır. İster sevdiğiniz, ister sevmediğiniz, ister anladığınız, ister anlamadığınız kitap olsun, kitap okumak dilinizi, kaleminizi ve zihninizi geliştirir. Hadiselere bakış açınızı, olayları yorumlama tarzınızı geliştirir. Bir olay olduğu zaman o olayın arkasından nereye gideceğinizi öngörebilirsiniz. Ne olursanız olun. Muhakkak bir hobimiz olsun. Zihninizi ve ufkunuzu açar. Mutluluk bulaşıcıdır, depresif olursanız etrafınızı da depresif hale dönüştürürsünüz. Para asla mutluluk olamz. Ancak maalesef dünya bu yöne doğru gidiyor. Böyle bir akım var. Şunu unutmayın; kesinlikle para kazanacaksınız. Arabanız, eviniz olacak. Sizin hedefiniz asla para kazanmak olmamalı. Çünkü zaten para kazanacaksınız. Zaten olacak bir şey hedefiniz olamaz. Hedefleriniz farklı olsun, büyük olsun. Zihninizi açın, kendinizi serbest bırakın. Zihin yapımızla, cenneti cehenneme çevirebiliriz. Bunun tersini de yapabiliriz. Zihnimiz çok güçlüdür. Zihnimizin ne kadar güçlü olduğunu farkına varırsak bir çok şeyin üstesinden gelebiliriz. Özgür olun. Özgürlüğe koşun. Gençler özgür olmak istiyor. Ama özgürlüğümüzün önündeki asıl engel bizleriz. Özgürlük sadece hapishaneye atılarak kısıtlanmaz. Özgürlük aynı zamanda kendi zihninizle kısıtlanır. Özgürlüğe açılan kapı ardına kadar açıkken, pencerenin arkasında özgürlüğe kanat çırpan kuş gibi olmayın. Camdan içeriye bir serçe girer, camı açarsınız, kapıyı açarsınız ama o gider cama çarpar. Dışarı çıkamaz. Özgürlüğe giden kapı açıkken, o kapıyı görmez, gider kapalı cama vururuz. Bazen de kapı açıktır ama bir yerlerde anahtar ararız. Kapı gerçekten açıktır. Ama siz boş yere anahtar ararsınız. Siz önce kapıya bir elinizi atın, bir deneyin. Kapı, gerçekten kapalı mı? Açıksa anahtar aramaya gerek yoktur" diye konuştu.
Öğrenciler tarafından büyük ilgi gören söyleşi, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

14 Mart Tıp Bayramı ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım: “Hekimlerimize can borcumuz ödenmez”
YEREL HABERLER 14 Mart Tıp Bayramı ASİD Genel Başkanı Dr. ...
Kılıç İstiklal Marşının TBMM’de kabulünün 101’inci yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Kılıç İstiklal Marşının TBMM’de kabulünün 101’inci ...
Hatem Hastanesi’nden 14 Mart tıp bayramı mesajı
YEREL HABERLER Hatem Hastanesi’nden 14 Mart tıp bayramı mesajı
Gaziantep'te kaçak bin 819 paket sigara ile 22 bin adet makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te kaçak bin 819 paket sigara ile 22 bin ...
İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çakar: “İstiklal Marşı’nın hiçbir mısrasında korku ve endişe yoktur”
YEREL HABERLER İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma ...
14 Mart Tıp Bayramı SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Kileci: “Sağlık çalışanları büyük bir ailenin bireyleridir”
YEREL HABERLER 14 Mart Tıp Bayramı SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. ...
Hedeflerinize ulaşmak elinizde SANKO Üniversitesi Pazarcık’ta kariyer günü düzenliyor
YEREL HABERLER Hedeflerinize ulaşmak elinizde SANKO Üniversitesi ...
SANKO Okullarının tenis başarısı
YEREL HABERLER SANKO Okullarının tenis başarısı
14 Mart Tıp bayramı SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “İnsan sağlığı için her zaman ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının tıp bayramı kutlu olsun”
YEREL HABERLER 14 Mart Tıp bayramı SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. ...
Öğrencinin hayatını kurtaran okul müdürü o anları anlattı Nefes borusu tıkanan öğrenciyi okul müdürünün manevrası kurtardı Okul müdürünün öğrenciyi kurtarma çabası güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Öğrencinin hayatını kurtaran okul müdürü o anları ...
Gaziantep'te usta eller destekçileri ile buluştu
YEREL HABERLER Gaziantep'te usta eller destekçileri ile buluştu
İpekyolu Kariyer Fuarı'nda Hasan Kalyoncu Üniversitesi rüzgarı
YEREL HABERLER İpekyolu Kariyer Fuarı'nda Hasan Kalyoncu ...
Başkan Tahmazoğlu’dan kutlama mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu’dan kutlama mesajı
Müdür, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
YEREL HABERLER Müdür, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi ...
Fatma Şahin, İstiklal Marşının TBMM'de kabulünün 101’inci yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Fatma Şahin, İstiklal Marşının TBMM'de kabulünün ...
Tahmazoğlu gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Tahmazoğlu gençlerle bir araya geldi
GTB başkanları İstiklal Marşının TBMM'de kabulünün 101’inci yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER GTB başkanları İstiklal Marşının TBMM'de kabulünün ...
İpekyolu kariyer zirvesi SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Üniversite eğitimi ve hocalarınız ufkunuzu açıyor bu ufku doldurmak sizin elinizde” “Hayatın içerisinde çok ders var ama tek bir ders var o da insan olmak”
YEREL HABERLER İpekyolu kariyer zirvesi SANKO Holding Onursal ...
Nefes borusu tıkanan öğrenciyi okul müdürünün manevrası kurtardı Okul müdürünün öğrenciyi kurtarma çabası güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Nefes borusu tıkanan öğrenciyi okul müdürünün ...
Gaziantep’te yoğun kar yağışı
YEREL HABERLER Gaziantep’te yoğun kar yağışı
İpekyolu Kariyer Fuarı başladı
YEREL HABERLER İpekyolu Kariyer Fuarı başladı
Yavuzeli’nde 12 Mart İstiklal Marşının Kabulünün 101. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Yavuzeli’nde 12 Mart İstiklal Marşının Kabulünün 101. ...
GAÜN Hastanesi’nde İstiklal Marşı’nın kabulü etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER GAÜN Hastanesi’nde İstiklal Marşı’nın kabulü ...
M. Hayri Özkeçeci, dualarla anıldı
YEREL HABERLER M. Hayri Özkeçeci, dualarla anıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.