GKV Özel Okulları’nda Mehmet Akif Ersoy anıldı

“İstiklal Marşı’nda kanıyla al bayrağı, canıyla aziz vatanı var eden Mehmetçiğin sesinin var”

12 Mart İstiklâl Marşı'nın Kabulü Ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy’un yaşamından kesitlerin sunulduğu belgeselin ardından öğrencilerin sahnelediği drama ve oratoryo izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma töreni düzenlendi. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törene; GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, Okul Müdürleri, idareciler, öğretmenler ve ilkokul öğrencileri katıldı. İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını yapan GKV Özel İlkokulu Müdürü Serenada Onan, İstiklal Marşı’nda kutsal toprağın kara bağrına düşen taze fidanların ruhu vardır. İstiklal Marşı’nda kanıyla al bayrağı, canıyla aziz vatanı var eden Mehmetçiğin sesinin var olduğunu belitti.

''Mehmet Akif Ersoy tarihte unutulmaz bir yere sahiptir''

İstiklal Marşı’nın önemine değinen GKV Özel İlkokulu Müdürü Serenada Onan, ''Ne mutlu bize ki, şanlı tarihimiz, Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Zaferi gibi kahramanlık destanlarıyla; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve bayrak uğruna, devlet uğruna, yarınlar uğruna, bugününü feda edenlerle yazılmıştır. İşte vatan ve ulus sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en seçkin ifadesi olan İstiklal Marşı’nı bize hediye olarak sunan Mehmet Akif Ersoy da tarihte unutulmaz bir yere sahiptir. İstiklal Marşımızın her zaman, her yerde hakkını vererek, yeri göğü inleterek okunması dileğiyle katılımınız için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan video gösterimi, GKV Özel İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinin yer aldığı “İstiklal Marşı’nın Kabulü” Drama Gösterisi, çocuk korosu ve bayrak gösterisi sahnelendi. Konukları zaman zaman duygulandıran sahnelerin yer aldığı drama gösterisinin ardından etkinlikler son buldu.

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