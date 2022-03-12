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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Madde bağımlısı gençlerle birlikte fidan dikti

İHA

Madde bağımlısı gençlerle birlikte fidan dikti

Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir bünyesinde hizmet veren Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi gören madde bağımlısı gençlerle Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi’nde üzüm, incir fidanı ve Antep fıstığı tohumlarını toprakla buluşturdu.
Gaziantep’in beşeri sermayesine yapılan yatırımlarıyla ön plana çıkan Büyükşehir Belediyesi, Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi gören 18 yaş ve altı madde bağımlısı gençlerin topluma kazandırılması amacıyla yürüttüğü mesleki eğitim, istihdam ve sosyalleşme çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda GBB Sağlık Hizmetleri ve Engelliler ile Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlıklarının iş birliğinde Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi’nde Başkan Fatma Şahin, tedavi gören madde bağımlısı gençler ile bir araya geldi.
Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, tarım okulunun uygulamalı eğitim alanında bulunduklarını belirterek madde bağımlılığı nedeniyle tedavi gören gençlerin rehabilite olmalarına üzüm, incir fidanı ve Antep fıstığı tohumlarının ekimiyle destek olduklarını söyledi.

“Bütün mücadelemiz bu çocuklarımızın hayata tutunmasını sağlamak”
Şahin, çocukların rehabilite olması noktasında toprağın önemli olduğunun altını çizerek, “Bugün tarım okulunda hep birlikteyiz. Fidanlarımızın ve tohumlarımızın ekiminin nasıl olacağını gençlerimizle birlikte öğreniyoruz. Fidanların ve tohumların sağlıklı olarak büyümesi için bilgi aldık. Akabinde de uygulamak için tecrübeli ekimiz eşliğinde toprakta ekim işlemini uyguladık. İnşallah bu etkinliklerin sonunda çocuklarımız hayata daha iyi bağlanacak ve doğa konusunda tecrübe edinmiş olacak. Tedavi gören gençlerimizin toplumsal hayatta istediği yerde olması ve ekonomik özgürlüğünü kazanabilmesi için elimizden gelen çalışmaları gayretle sürdürüyoruz. Bütün mücadelemiz bu çocuklarımızın hayata tutunmasını sağlamak” diye konuştu.
Etkinlikte GBB Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç da yer aldı.

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