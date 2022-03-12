Gaziantep'te horoz dövüştüren 71 kişiye 129 bin 149 TL ceza

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te horoz dövüştüren 71 kişiye toplam 129 bin 149 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Şahinbey ilçesindeki bir iş yerinde içerisinde kurulan ringde horoz dövüştürülüp, bahis oynatıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda ele geçirilen 9 horoz, hayvan barınağına teslim edildi. İş yerinde bahis oynadıkları tespit edilen 71 kişiye 129 bin 149 lira idari para cezası uygulandı, 6 kişi ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep GAZİANTEP,(DHA)
2022-03-12 17:11:22
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