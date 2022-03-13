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Fadıloğlu’ndan, eğitimin niteliğini arttıracak 5 imza Fadıloğlu: “Eğitimin her noktasına destek vermeye devam ediyoruz”

İHA

Fadıloğlu’ndan, eğitimin niteliğini arttıracak 5 imza Fadıloğlu: “Eğitimin her noktasına destek vermeye devam ediyoruz”

Şehitkamil Belediyesi tarafından organize edilen eğitim, bilim, kültür, sanat, spor alanında öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamına doğrudan katkı sunacak 5 farklı protokolün imzaları kurumlar arası iş birliği çerçevesinde atıldı.
Farklı 5 protokolü art arda imzalayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bu organizasyonlarda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, kurum yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Protokollerimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Eğitimin her alanına büyük destek veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, farklı kademelerde öğrenim hayatını sürdüren çocukların ve gençlerin çok yönlü gelişimine katkı sağlayacak proje ve çalışmaları peş peşe hayata geçirmeye devam ediyor. Kamil Ocak Spor Lisesi ve Vehbi Dinçler Fen Lisesi’nde yürütülen eğitim, bilim, spor ve sosyal faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik imzalanan protokollerin yanı sıra ortaokullar ve lisesiler arası bilgi yarışmaları ile Malazgirt 1071 sinema filmi iş birliği protokolleri, imza altına alındı.
İbrahimli Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen Kurumlar Arası İşbirliği Protokolleri İmza Töreni’ne, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Levent Demir, Okul Sporları Şube Müdürü Burak Anlatıcı, Kamil Ocak Spor Lisesi Müdürü Erkan Çolak ve Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Müdürü Servet Özgül ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Protokollerimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum
Protokol imza töreni sonrası konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren eğitimin her noktasına destek vermeye devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de Allah imkan verdiği takdirde bunu devam ettireceğiz. Bugün, 5 farklı protokol imzaladık. Bu protokoller hakikaten sonuç alabileceğimiz işler. Özellikle Spor Lisesi Müdürümüz ile görüştüğümüzde o çocukların bir an önce spor ile buluşması ve mevcut BESYO mezunlarının yanında stajyer gibi çalışıyor olmaları, onları hem hayata kazandıracak hem de pratiklerini arttıracak. Bu da bizim için önemli. Vehbi Dinçerler Fen Lisesi öğrencilerini başarılarından dolayı tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Ulusal ve uluslararası arena da çok güzel projeler hayata geçiriyorlar. Bu nokta da bundan sonraki yapacakları projelere destek verebilmek adına Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Valiliğimiz ve okul müdürümüz ile yapmış olduğumuz çalışma neticesinde destek vereceğiz. Yollarının açık olmasını diliyorum. Daha nice projelerde hem şehrimizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etsinler inşallah. Diğer taraftan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sporun her noktasında yapmış olduğumuz faaliyetlerde bizlere büyük destekleri var. Bu tür çalışmalarımızda da vermiş oldukları desteklerle daha da ileriye gideceğimize inanıyorum. Tabi Milli Eğitim Müdürlüğümüz, bizim olmazsa olmazımız. Bütün protokollerimizde, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün imzası var. Gerçekten geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, çocuklarımızın eğitimi noktasında ve daha ileriye gidebilmeleri adına her türlü destekte onların yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu organizasyonlarda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, kurum yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Protokollerimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Kamil Ocak Spor Lisesi iş birliği protokolü
Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Kamil Ocak Spor Lisesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle Şehitkamil ilçesinde gerçekleştirilen gençlik ve spor faaliyetlerinin niteliğini geliştirmek ve spor kültürünün tabana yayılmasını sağlamak, Kamil Ocak Spor Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilerin; mesleki, akademik ve iş tecrübesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
Vehbi Dinçerler Fen Lisesi iş birliği protokolü
Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle Bilim Şehitkamil’de eğitim gören öğrenciler ile Vehbi Dinçerler Fen Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerin bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetlerinin niteliğini geliştirmek ve öğrencilerin, mesleki akademik başarılarına katkı sağlamak, protokol kapsamında yürütülecek çalışmalarla ulusaluluslararası düzeydeki yarışmalar, projeler, öğrencilerde tasarım, ürün ve proje geliştirme konularında katkı sağlamak amaçlanmaktadır.
Ortaokullar arası bilgi yarışması protokolü
Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Kaymakamlığı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolüyle Şehitkamil ilçesinde öğrenim görmekte olan tüm resmi ve özel ortaokul öğrencilerine yönelik bilgi yarışması düzenlenecektir. Öğrencilerin akademik güdülenmelerine katkı sağlamak, öğrencilerin okula olan ilgilerini artırmak, okulunu ve kendilerini temsil edebilme güçleri kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Liseler arası bilgi yarışması protokolü
Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Kaymakamlığı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolüyle Şehitkamil ilçesinde öğrenim görmekte olan tüm resmi ve özel lise öğrencilerine yönelik bilgi yarışması düzenlenecektir. Öğrencilerin akademik başarılarına katkı sağlamak, hızlı düşünme becerilerini geliştirmelerini, bilgilerini taze tutmalarını, yeni bilgiler edinmelerini, zihinlerini çalıştırmalarını ve eğlenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
“1071 Malazgirt” sinema filmi protokolü
Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolüyle Şehitkamil ilçesinde eğitimöğretim faaliyetlerini sürdüren devlet liselerinde öğrenim gören 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin, Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasını sağlayan Malazgirt Savaşı’nı konu alan ‘Malazgirt 1071’ filmini izlemeleri ve bu sayede Türk tarihi konusunda bilgi ve ilgilerinin artmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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