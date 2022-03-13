Yardım ederken, dövülüp bıçaklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yardım ederken, dövülüp bıçaklandı

DHA

Yardım ederken, dövülüp bıçaklandı


Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te trafikteki kavgayı ayırmak isterken kalabalık bir grup tarafından darbedilen lise öğrencisi Hakan Şahin (16), olaydan 1 saat sonra arkadaşını bırakmaya gittiği sırada aynı kişiler tarafından yeniden saldırıya uğradı. Kendisini korumak için kuru yemişçiye saklanan Şahin, buradan zorla çıkarılarak tekrar darbedilip, bıçaklandı. Trafikteki kavga anı ve Şahin'in kuru yemişçiden çıkarılıp darp edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Hakan Şahin, `Trafikte yaşlı bir kişi darbediliyordu. Vicdanımız el vermedi. Tek amacım yardım etmekti´ `dedi.
Olay 5 Mart günü Konak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Şahin ve arkadaşı dışarıda dolaştığı sırada cadde üzerinde bir trafik kazası olduğunu ve kaza yerinde kavga olduğunu gördü. Kavgayı ayırmak isteyen Hakan Şahin, kalabalık bir gurup tarafından darp edildi. Çevredeki vatandaşların yardımı ile kurtulan Şahin, olaydan 1 saat sonra arkadaşını eve götürmek istediği sırada aynı grup tarafından yeniden saldırıya uğradı. Kendisini korumak için bir kuru yemiş dükkanına sığınan Şahin, zorla çıkarılarak kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla yaralandı. Kanlar içinde yerde hareketsiz yatan Şahin'i görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şahin'i 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
'YARDIM ETMEK İSTEMİŞTİM'
Hakan Şahin, kendilerine saldıran kişileri tanımadığını ve trafikte darbedilen bir kişiye yardım etmek için olaya müdahil olduğunu söyledi. Olaydan 1 saat sonra arkadaşını bırakmaya giderken yine aynı caddede de aynı kişiler tarafından saldırıya uğradığını ifade eden Şahin, "Arkadaşımla buluşmak için evden çıkmıştım. Yolda giderken bir kaza olduğunu gördük. Trafik kazasında yaşlı bir amcayı kaza yapan taraflar darbediyordu ve arkadaşım vicdanen kendisini rahatsız hissetti ve onları ayırmak için gitti. Arkadaşımı da darbetmeye başladılar. Ben de arkadaşımı ayırmak için müdahil oldum ve beni de darbettiler. Sonra bizi ayırdı çevredekiler. Olayın üzerinden bir saat kadar geçti. Eve gelmiştik. Sonra ben arkadaşımı evine kadar bırakmak için ona eşlik ettim ve evden çıktık. O sırada yolda gitmemişler ve bizi gördüler bize saldırmaya başladılar. Kendimizi bir kuru yemiş dükkanına attık. Bizi dükkanın içinden yaka paça sürükleyerek çıkarttılar ve darbetmeye başladılar. Sonra dışarı çıkarınca beni bıçakladılar. O sırada bir ses duydum 'alın götürün bunu öldürün' diyordu birisi. Daha sonra çevredekiler ayırdı. Ambulans geldi ve beni hastaneye götürdüler. Bana saldıranlar iki arabadan indiler ve yaklaşık 10-15 kişilerdi. Canice saldırdılar. Bu şahısların cezalandırılmasını istiyorum"dedi
Hakan Şahin'in ablası Selenay Şahin ise kardeşinin suçsuz yere darbedildiğini ve ölümden döndüğünü belirterek, suçluların yakalanarak cezalandırılmasını istedi.
'BIÇAKLANMA ANINI GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM'
Selanay Şahin, "Evde oturuyorduk. Kuru yemişçiden birileri aradı ve kardeşimin bıçaklandığını söylediler. Çok korktuk. Olay yerine gittiğimizde kardeşim kanlar içindeydi. Kardeşimin bıçaklandığı anın güvenlik görüntülerini görünce sinir krizi geçirdim. Bir insana bu kadar saldırılmamalı. Saldıranların gözü dönmüş. Bu benim kardeşimin başına geldi ve ölümden döndü. Başka birilerinin başına da gelmesin istiyoruz. Suçluların bulunmasını istiyoruz. Kardeşime saldırı anı görüntülerle mevcut ve kardeşim için adalet istiyorum. Kardeşim ölebilirdi" diye konuştu.(DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2022-03-13 10:25:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Araban Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER AK Parti Araban Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi ...
Ünlü Çin firmasının tercihi ANKA
YEREL HABERLER Ünlü Çin firmasının tercihi ANKA
Fadıloğlu’ndan, eğitimin niteliğini arttıracak 5 imza Fadıloğlu: “Eğitimin her noktasına destek vermeye devam ediyoruz”
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan, eğitimin niteliğini arttıracak 5 ...
Öğrencilerin kar eğlencesi yürekleri ısıttı Gaziantep'te öğrencilerin “kar” eğlencesi kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Öğrencilerin kar eğlencesi yürekleri ...
Gaziantep'te horoz dövüştüren 71 kişiye 129 bin 149 TL ceza
YEREL HABERLER Gaziantep'te horoz dövüştüren 71 kişiye 129 bin 149 ...
Madde bağımlısı gençlerle birlikte fidan dikti
YEREL HABERLER Madde bağımlısı gençlerle birlikte fidan dikti
Kuruma tehlikesi olan Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi yükseldi
YEREL HABERLER Kuruma tehlikesi olan Tahtaköprü Barajı'nda su ...
Gaziantep'te horoz dövüştürenlere rekor ceza Horoz dövüştüren 71 şahsa toplam 129 bin 149 TL idari para cezası uygulandı 6 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te horoz dövüştürenlere rekor ceza Horoz ...
İslahiye ‘de İstiklal Marşı'nın Kabulü programı
YEREL HABERLER İslahiye ‘de İstiklal Marşı'nın Kabulü programı
GKV Özel Okulları’nda Mehmet Akif Ersoy anıldı
YEREL HABERLER GKV Özel Okulları’nda Mehmet Akif Ersoy anıldı
Dr. Aziz Alper Biten üniversiteli gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Dr. Aziz Alper Biten üniversiteli gençlerle buluştu
14 Mart Tıp Bayramı ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım: “Hekimlerimize can borcumuz ödenmez”
YEREL HABERLER 14 Mart Tıp Bayramı ASİD Genel Başkanı Dr. ...
Kılıç İstiklal Marşının TBMM’de kabulünün 101’inci yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Kılıç İstiklal Marşının TBMM’de kabulünün 101’inci ...
Hatem Hastanesi’nden 14 Mart tıp bayramı mesajı
YEREL HABERLER Hatem Hastanesi’nden 14 Mart tıp bayramı mesajı
Gaziantep'te kaçak bin 819 paket sigara ile 22 bin adet makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te kaçak bin 819 paket sigara ile 22 bin ...
İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çakar: “İstiklal Marşı’nın hiçbir mısrasında korku ve endişe yoktur”
YEREL HABERLER İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma ...
14 Mart Tıp Bayramı SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Kileci: “Sağlık çalışanları büyük bir ailenin bireyleridir”
YEREL HABERLER 14 Mart Tıp Bayramı SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. ...
Hedeflerinize ulaşmak elinizde SANKO Üniversitesi Pazarcık’ta kariyer günü düzenliyor
YEREL HABERLER Hedeflerinize ulaşmak elinizde SANKO Üniversitesi ...
SANKO Okullarının tenis başarısı
YEREL HABERLER SANKO Okullarının tenis başarısı
14 Mart Tıp bayramı SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “İnsan sağlığı için her zaman ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının tıp bayramı kutlu olsun”
YEREL HABERLER 14 Mart Tıp bayramı SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. ...
Öğrencinin hayatını kurtaran okul müdürü o anları anlattı Nefes borusu tıkanan öğrenciyi okul müdürünün manevrası kurtardı Okul müdürünün öğrenciyi kurtarma çabası güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Öğrencinin hayatını kurtaran okul müdürü o anları ...
Gaziantep'te usta eller destekçileri ile buluştu
YEREL HABERLER Gaziantep'te usta eller destekçileri ile buluştu
İpekyolu Kariyer Fuarı'nda Hasan Kalyoncu Üniversitesi rüzgarı
YEREL HABERLER İpekyolu Kariyer Fuarı'nda Hasan Kalyoncu ...
Başkan Tahmazoğlu’dan kutlama mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu’dan kutlama mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.