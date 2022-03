Fadıloğlu’ndan 14 Mart Tıp Bayramı kutlama mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Tüm sağlık çalışanlarına ülkemiz adına müteşekkiriz. Büyük bir özveriyle çalışan ve insanlık adına büyük bir hizmet sunan sağlık çalışanlarımızın her zaman yanlarındayız” ifadesine yer verdi.



İnsanların hayatlarının en kritik zamanlarında ve acil durumlarda canlarını hiç düşünmeden emanet ettikleri, toplum sağlığının korunması için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan sağlık çalışanlarının gayretlerinin her türlü takdirin üstünde olduğunu ifade eden Fadıloğlu, “İnsan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm insanlığın ve toplumun önemli hedeflerinden biridir. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” sözüyle Mustafa Kemal Atatürk’ün güven ve takdirini kazanmış değerli hekimlerimiz ve her düzeydeki sağlık çalışanlarımızın, en temel insan hakkı olan yaşama hakkının korunmasında ve bu hakkın kullanılmasında gösterdikleri titiz ve insanüstü gayretleri her türlü övgünün üzerindedir” ifadelerini kullandı.



Bu ülke insanının sağlığı için her koşulda ve şartta fedakarca çalışmalarının paha biçilemez kıymetini çok iyi bildiklerini aktaran Fadıloğlu, “Bu vesileyle görevi başında şehit düşen ve ebediyete irtihal eden sağlık çalışanlarını rahmetle anıyorum. İnsan sağlığı için gecesini gündüzüne katan, salgınla mücadelede emekleri ile fark oluşturan, sağlığımız için sevdiklerinden ayrı kalan tüm sağlık emekçilerimizin, 14 Mart Tıp Bayramı’nı yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız. Sizler için ne yapsak azdır” ifadelerine yer verdi.

