“İstiklal Savaşı sürecinde Antep savunmasının rolü” SANKO Üniversitesi’nce düzenlenen kompozisyon yarışmasında, onur abidesi Antep savunmasının İstiklal Savaşı’nın sonuçları üzerindeki etkisi üzerinde durulacak SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı: “Tarihe altın harflerle kazınan Antep savunmasına, sadece bir kent halkının direnişi olarak bakarsak, İstiklal Savaşı’nı yorumlayamayız”

SANKO Üniversitesi tarafından, Gaziantep’te Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaöğretim okulları 12’nci sınıf öğrencilerine yönelik “İstiklal Savaşı Sürecinde Antep Savunmasının Rolü” konulu kompozisyon yarışması düzenlendi.

“19 Mayıs 1919’da başlayıp, 24 Temmuz 1923’te sona eren İstiklal Savaşı Sürecinde Antep Savunması” temalı kompozisyon yarışmasında, Antep Savunmasının İstiklal Savaşı’nın başarıyla sonuçlanmasındaki rolü üzerinde durularak, atalarımızın ülkenin bütünlüğü ile milletin birlik ve beraberliği için yaptıklarını düşündürecek görüşlerini güzel Türkçemizle yazılı olarak sunmaları amaçlanıyor.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, tarihe altın harflerle kazınan Antep Savunmasına, sadece bir kent halkının direnişi olarak bakılması halinde, İstiklal Savaşı’nın doğru yorumlanamayacağını söyledi.

Antep Savunmasının, tarih boyunca hür yaşamış olan bir milletin onurlu fertlerinin, her türlü yokluk ve yoksunluğa rağmen esarete boyun eğmeyeceğinin abidesi olduğunu belirten Prof. Dr. Dağlı, “Antep Savunması, İstiklal Savaşı’nın işaret fişeği, kutup yıldızı olmuştur. Bağımsızlığı kaderi sayan bir milletin canı ve kanı pahasına mücadelesinde, Antep Savunması kıvılcım olmuştur” dedi.

Prof. Dr. Dağlı, Antep Savunmasının, bölgeyi bütünüyle işgal etmeyi amaçlayan Fransız güçlerinin birliklerini Antep’te toplayarak bölgedeki diğer illerin özgürleşmesi ve bu sayede İstiklal Savaşı’na katkı sunmaları anlamında da dolaylı etki yaptığına dikkati çekti.

Antep Savunmasının, İstiklal Savaşı’nın ruhu ve milli ordunun moral kaynağı olduğunu anımsatan Prof. Dr. Dağlı, bu gerçeğin bilinmesi ve gelecek kuşaklara taşınmasına katkı sunmak amacıyla bu yarışmayı düzenlediklerini, sözlerine ekledi.

Başvurular başladı

Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özpay, SANKO Üniversitesi Türk Dili Birimi Öğr. Gör. Didem Karayakupoğlu ve Gaziantep Bağlarbaşı Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Mehmet Fatih Bozkurt’un jüri üyeliği yapacağı yarışmada eser sahipleri 14 Mart 29 Nisan 2022 tarihleri arasında, www.sanko.edu.tr adresinde yayınlanan formu doldurup yarışmaya katılabilecekler.

Jürinin 2 16 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapacağı değerlendirmenin ardından, 18 Mayıs 2022’de dereceye giren eserler açıklanacak, 19 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenecek törende, birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye ise çeyrek altın ödül olarak takdim edilecek.

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