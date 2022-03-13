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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil takla attı; sürücü ile eşi yaralı

DHA

Otomobil takla attı; sürücü ile eşi yaralı


Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, takla atan otomobildeki sürücü ile eşi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Nurdağı-Bahçe kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Murat Ö., idaresindeki 48 NC 571 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp, devrildi. Kazada sürücü ile eşi Tuğba Ö. yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK
2022-03-13 17:07:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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