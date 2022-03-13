Gaziantep´te eğitime 1 gün ara verildi

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime yarın ara verildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 14 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı. Vali Gül, yaptığı paylaşımda, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart Pazartesi günü Gaziantep genelinde eğitim öğretime (okul öncesi, ilk ve orta öğretim) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-03-13 22:15:24



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