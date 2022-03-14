Kubba’dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, ''Hayatımızın her döneminde ihtiyaç duyulan, sağlıklı toplum olabilme yolunda vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam manasıyla yararlanabilme adına var gücümüzle gayret göstermekteyiz. 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle, sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılması için fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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