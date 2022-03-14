Milletvekili Taşdoğan’dan Tıp Bayramı mesajı Taşdoğan: “14 Mart Milli bir bayramdır, kutlu olsun”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Doç.Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle ‘hekim vekil’ olarak bir mesaj yayımladı.

Aynı zaman da hekim olan MHP Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili yapmış olduğu kutlama açıklamasında 14 Mart’ın aslında bir milli bayram olduğunu ifade etti.

14 Mart Tıp Bayramı’nın Türk Tarihi’nde önemli yeri olduğunu ve tarihi izler taşıdığını vurgulayan MHP Milletvekili Taşdoğan, “Sultan ll. Mahmut yenilikçi uygulamalarıyla bilinen bir padişahtı. Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi'nin de katkılarıyla batılı anlamda ilk tıp mektebi olan, Tıphanei Amire ve Cerrahhanei Amire 14 Mart 1827 Çarşamba günü Şehzadebaşı'ndaki Tulumbacıbaşı Konağı'nda kuruldu. Bu kurum ve bu tarih bugünkü modern tıp fakültelerinin ve hastanelerinin birincisi idi. Milletimiz sağlık hizmetinde çok geri kalmış, yeterli sayıda hekim yetiştirememiş, sürekli cepheden cepheye koştuğundan yorgundu. Salgın hastalıklardan muzdaripdi. İyileşmeyen veya zor iyileşen yaralarını saran, kendisi ile hayatın en zor günlerini yaşayan, bir avuç hekimi ve sağlıkçısı ile gönül gönüleydi. Derdi, kederi, çileyi, yokluğu, savaşı hep beraber yaşıyorlardı. Zaman zaman hastalık hekimlerde bulaşıp şehit dahi oluyorlardı. Çileli günler bitmedi gözbebeğimiz İstanbul İşgal edildi. İngiliz askerleri her köşede idi. Yine bir 14 Mart’ta; 1919 yılında, İstanbul'da Tıp Fakültesi öğrencileri işgale karşı bir gösteri yaptı. Hocaları da destek verdi. Bu işgale karşı ilk başkaldırı, kurtuluş savaşının önemli kıvılcımlarından biriydi. Türk Milleti'ni iyi tanıyan hekimler bu milletin esir olmayacağını dünyaya bir kez daha ilan etti. Ülkemizde 14 Mart 1976 yılından beri; tüm bu nedenlerle tıp hizmetine emek verenlerin sorunlarının tartışıldığı, anıldığı, bilimsel çalışmaların teşvik edildiği bir bayram olarak kutlanmaya başlandı. Son zamanlarda ‘Sağlık Haftası’ olarak kutlanan Türk Tarihi'nden izler taşıyan bu bayram; anlamlı ve milli bir bayramdır. Kıymetinin unutulmaması dileğiyle tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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