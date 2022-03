Fadıloğlu, sağlık çalışanlarını ziyaret etti Fadıloğlu, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik eden Başkan Fadıloğlu, “Hayatımızın her noktasında, doğumdan ölüme kadar her noktada hizmet veren tüm tıp camiasının çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Şehitkamil Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Fadıloğlu, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik etti ve kendilerine belediye bünyesinde hizmet üreten Peyzaj Bitkileri Üretim Serası’nda yetiştirilen, bellis, şebboy, çuha, cin karanfili ve portakal nergisi cinsi çiçeklerden armağan etti. Sağlık çalışanlarını çalıştıkları birimlerde ziyaret eden Başkan Fadıloğlu, özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun ziyaretine, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan ile Şehitkamil Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ali Güven Fincan da eşlik etti.

“Tıp camiasının çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum”

Ziyaret sonunda açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, insana ‘doğumdan ölüme’ her aşamada hizmet eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Fadıloğlu, “Şehitkamil Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ali Güven Fincan Bey’in şahsında tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Tabi her zaman söylediğimiz gibi Anneler Günü, Babalar Günü bir gün olmayacağı gibi 14 Mart Tıp Bayramı’nın da bir gün olarak kutlanması mümkün değil. Hayatımızın her noktasında, doğumdan ölüme kadar her noktada hizmet veren tüm tıp camiasının çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Tabi son 2 yılda çok büyük sıkıntılar yaşadık. İnşallah bir an önce pandemiden de kurtulacağız. Göstermiş oldukları duyarlılık için tüm tıp camiasına bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Başkanımız bizleri ziyaret etti, onurlandırdı”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şehitkamil Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ali Güven Fincan, “Bugün, 14 Mart Tıp Bayramı. 14 Mart, bizim için özellikle hem modern tıbbın ilk başlangıç zamanını hem de bütün sağlık çalışanlarımız ve devletimiz tarafından takdir edildiği bir günü temsil ediyor. Bugün de Başkanımız bizleri ziyaret etti, onurlandırdı. Başkanımıza, bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm meslektaşlarımın da 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

