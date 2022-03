Sağlık Sen'den 14 Mart kutlaması

Sağlık Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, ''Bizlere ülkemizde kısıtlı insan gücü ile yüksek düzeyde sağlık hizmeti sunulduğunu gösterdi'' dedi.

Şube Başkanı Başkan Mehmet Ali Arayıcı. Türkiye’nin hayat sigortası olarak nitelendirdiği sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak, ''Bu vesileyle başta fedakar sağlık çalışanları olmak üzere aramızdan ayrılan tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum" dedi. Başkan Arayıcı, sağlık çalışanlarının sorunlarına da dikkat çekerek, pandemi ile iş yükü kat be kat artan sağlık çalışanlarının, şifa dağıtmak için insanüstü bir gayret gösterdiğini hatırlattı. Arayıcı, "Şunu net bir şekilde ifade edebiliriz ki salgın bizlere ülkemizde kısıtlı insan gücü ile yüksek düzeyde sağlık hizmeti sunulduğunu gösterdi. Elbette bu sağlık çalışanlarının üstün fedakarlığıyla oldu. Ancak gelinen son noktada, bunun bu şekilde sürdürülebilir olmadığı açıkça ortada'' şeklinde konuştu

Sağlık çalışanlarının ücret dengesizliği ve iş yükü yoğunluğuna da vurgu yapan Arayıcı, ''Her fırsatta ve her platformda ifade ettiğimiz gibi, düzenli aralıklarla her yıl 6070 bin sağlık çalışanı istihdamı yapılması gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyor ve bayramların bayram gibi kutlanmasını sağlayacak düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz'' diye konuştu.

