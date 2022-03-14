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GAÜN’de “İşletmenin Üstünlüğü ve Küçük Projeler” sempozyumu

İHA

GAÜN’de “İşletmenin Üstünlüğü ve Küçük Projeler” sempozyumu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ElBab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde “İşletmenin Üstünlüğü ve Küçük Projeler” konulu sempozyum düzenlendi.
Etkinliğin açılışında konuşan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Saleh Al Machı sempozyumun öneminde değinerek, “Bu bölgedeki çökmüş ekonomik durum hiçbirimiz için sır değil. Bu oturumdaki katılımcıların çoğu, ekonomik veya idari alanlarda veya uzmanlaşma yolunda uzman olduğu için çoğunuzun yaşam standardını yükseltmenin ve ekonomi çarkını hareket ettirmenin yollarını bildiğine eminim. Çünkü bu yollardan bazıları bizim yeteneklerimizin ve kapasitemizin ötesindedir. Belki de üzerinde çalışılması gereken en önemli şeylerden biri, küçük projelerin kurulması ve kurulması yoluyla girişimciliktir. Bu, iş fırsatları sağlamaya katkıda bulunur ve ekonomik çarkı hareket ettirmenin ve böylece yaşam koşullarını iyileştirmenin ilk adımını temsil edecektir. Fakültemiz, bir yandan becerilerin geliştirilmesine katkı sağlayan, diğer yandan sorunlara ışık tutan ve önerilerde bulunan bu tür seminerlere her zaman destek olacaktır” dedi.
ElBab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Abdullah Hammade ise Suriye'nin özgür kuzey bölgesindeki ekonomik durumuna değinerek, gençlerin ve üniversite öğrencilerinin iş fırsatlarını güvence altına alma ve gelirlerini artırmada küçük projelerin öneminin altını çizdi. Toplumun tüm üyeleri için yaşam standardını yükseltmekte küçük projelerin tanımlanmasına yönelik kriterlerin sermaye büyüklüğü ve çalışan sayısı açısından önemini vurgulayan Dr. Abdullah Hammade, küçük projelerin olumlu etkilerinin; yoksulluk oranlarını azaltmak, suç ve dolandırıcılık oranlarını azaltmak, tasarruf etmek ve bunları küçük projeleri finanse etmek için kullanmak şeklinde olduğunu belirtti. Son olarak iş kuluçka makinesi kavramına değinen Dr. Abdullah Hammade, küçük öğrenci projelerine sponsor olmak için Suriye'nin kuzeyinde bir iş kuluçka merkezi uygulamasının hayata geçirilmesini istediğini ifade ederek, üniversite öğrencilerinin küçük projelerini finanse etmeleri için kooperatifler kurulması çağrısında bulundu.
Öğretim Görevlisi Husam Hallak de girişimcilik kavramından bahsederek, pilot proje başlatmak için değişim yasaları ve yaşam tarzını değiştirme mekanizması neler olduğu, girişimciliğin önündeki engeller ve girişimciliğin ne gibi avantajlarının olduğu, girişimcilik projeleri olabilecek iş fikirleri kaynakları ile yatırım fırsatları arayışında temel ilkeler neler olduğuna değindi. Ayrıca fikirleri inceleme ve onları bir iş projesine dönüştürme adımlarından bahseden Öğretim Görevlisi Husam Hallak, yatırım fırsatlarının ekonomik fizibilitesini ve finansman mekanizmalarının incelemesinin de nasıl olması gerektiğini katılımcılara anlattı.

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