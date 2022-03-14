GAÜN’de hekim adaylarının beyaz önlük giyme heyecanı

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 3 yıllık temel eğitimlerini tamamlayan 260 öğrenci, beyaz önlük giyerek klinik tıp eğitimine geçti.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları Dönem 3 öğrencileri için hazırlanan 14 Mart Tıp Bayramı ve Beyaz Önlük Giyme Töreninde 260 hekim adayı beyaz önlük giyme heyecanı yaşadı. GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen tören öncesinde, Tıp Fakültesi Müzik Topluluğu üyelerinin sunduğu mini konser, katılımcıların beğenisini topladı. Beyaz Önlük Giyme Töreninin açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, öğrencilere seslenerek, “Eğitiminiz ve bütün meslek yaşamınız boyunca çalışma ve öğrenmenin sınırsız olduğunun bilincinde olarak, bilgi ve becerilerinizi sürekli geliştireceğinize, iyi bir hekim olmanız için çaba gösteren öğretim üyelerine hak ettikleri saygıyı göstereceğinize yürekten inanıyorum. Yaşamın insanın en kutsal hakkı olduğunu daima göz önünde bulunduracak, toplum ve bireyin salığını korumaya çalışacaksınız. Mesleğinizin değerlerini her koşulda gözetecek ve yücelteceksiniz. Giyeceğiniz beyaz önlüğün neden olduğu sorumlulukların bilincinde olarak, görevlerinizi en iyi şekildeifa edeceğinize inanıyorum. Unutmayınız ki, bu önlük sadece giysiniz olmayacak, size ağır ama bir o kadar da yüce sorumluluk yükleyecektir. Hepinizin yolu açık, başarılarla dolu olsun ve önlükleriniz hep beyaz kalsın” dedi.

“Donanımlı bir tıp fakültesinde okuyorsunuz”

GAÜN Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Can Demirel ise konuşmasında, öğrencilerin üç yıl sürecince temel tıpta eğitimlerini başarıyla tamamladıklarını belirterek, “Öğrencilerimizi, eğitimin ikinci ayağında hastanemizde klinikteki hocalarımıza emanet edeceğiz, onların yanında uygulamalı eğitimi usta çırak ilişkisi içinde alacaklar. Yapımı yeni tamamlanan ve açılışı gerçekleştirilen Çocuk hastanesi ve Böbrek Nakil Hastanemizle, simülasyon ve ölçme değerlendirme merkezlerimizle sizlerin en iyi eğitimi alabilmeniz için gerekli donanımlara sahip olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde 220 öğretim üyesi, 400’ün üzerinde araştırma görevlisi doktorla donanımlı bir tıp fakültesinde okumanın ayrıcalığını yaşıyorsunuz. Bu eğitimden en iyi şekilde faydalanmanızı ve kendinizi geliştirmenizi tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların sonrasında, Türkçe ve İngilizce Tıp Fakültesi’nde 3 yıllık temel eğitimlerini tamamlayan 260 öğrenciye öğretim üyeleri tarafından beyaz önlükleri giydirildi.

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