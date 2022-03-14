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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenilenebilir enerji teknolojileri için HKÜ’de büyük buluşma

İHA

Yenilenebilir enerji teknolojileri için HKÜ’de büyük buluşma

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Kalyon Güneş Enerjisi Teknolojileri A.Ş. (Kalyon PV), OSB TEKNOKENT ve HKÜTeknoloji Transferi Ofisi’nin (KALİTTO) işbirliğinde düzenlenen Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Buluşması’nda; ilgili alanlarda proje yapmakta olan araştırmacılar, uygulayıcılar ve fon sağlayıcılar bir araya gelerek, yenilenebilir enerji ve özellikle de güneş enerjisi teknolojileri konularında yol haritalarının hazırlanması konusunu ve bağlı teknolojilerin geleceğini Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde tartıştılar.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen programa; HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Portland State Üniversitesi Teknoloji Yönetimi Doktora Programı Direktörü Prof. Dr. Tuğrul Daim, Kalyon PV Teknolojiden Sorumlu Başkanı Dr. Peter Fath, Kalyon PV ArGe Merkezi Müdürü Dr. Fırat Es ile HKÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, HKÜ’den ve Türkiye’nin farklı üniversitelerinden ve teknokentlerinden gelen öğretim elemanları ve araştırmacılar katıldı.
Açılışta konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “RusyaUkrayna arasındaki savaş; enerji, enerji kaynakları, enerji kaynaklarına sahip olma, kaynakların optimizasyonu ve enerji diplomasisinin, sadece karlılık için değil, aynı zamanda devletlerin bekası için de hayati önem taşıdığını net bir şekilde bir kez daha gösterdi. Buradaki herkes gibi biz de enerjinin, yenilenebilir enerjinin, güneş enerjisinin önemini ve değerini biliyoruz. Yenilenebilir enerji teknolojileri, HKÜ’nün en önemli araştırma alanlarından biridir. Bugün burada, ‘hangi projeleri geliştirebiliriz’, ‘hangi yenilikleri yapabiliriz’ ve ‘süreçlerimizin kalitesini birlikte nasıl iyileştirebiliriz’ sorularına cevap verebilmek ve etkin bir beyin fırtınası yapabilmek için bir araya geldik. Haftanın ilk çalışma gününde, karlı ve soğuk havaya rağmen sabahın erken saatlerinde bu önemli toplantıya teşrif ederek ülkemizin farklı üniversitelerinden gelen katılımcılara da ayrıca çok teşekkür ediyorum, verimli ve üretken bir beyin fırtınası olmasını ve nitelikli proje işbirliklerinin temelinin atılmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Programın devamında; Portland State Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuğrul Daim, “Yenilenebilir Enerjide Teknoloji Yol Haritası, Dünya ve Türkiye'de Trendler” konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Kalyon PV CTO'su Dr. Peter Fath, “Kalyon PV’nin Türkiye'de ve Yurtdışında Yenilenebilir Enerjiye Geçiş Sürecindeki Rolü” hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Kalyon PV ArGe Merkezi Müdürü Dr. Fırat Es ise Kalyon PV’nin ArGe Vizyonunu katılımcılarla paylaştı. Sunumların ardından birebir proje görüşmelerine geçildi.

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