Öğrenciler İstiklal Marşını okumak için yarıştı

Şahinbey Belediyesi tarafından, geleneksel olarak düzenlenen İstiklal Marşımızı güzel okuma yarışması öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

İstiklal Marşının kabul edilişinin 101.’nci yıl dönümü nedeniyle Şahinbey Belediyesi tarafından İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, büyük bir öz güvenle sahneye çıkarak okuma ve hitabet hünerlerini sergiledi.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen yarışmayı kurum müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler izledi. Yarışmanın jüri üyeliğini; Gaziantep Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Öğretim Görevlisi Murat Kılıç, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Sakine Hakkoymaz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Seyfullah Mustafa Palas ve Feyza Kılıç yaptılar.

“Her kelimesi ve mısrası muhteşem”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İstiklal Marşı’nın her hecesinin muhteşem olduğunu belirterek, “Yarışmamız anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere toplam dört kategoride yapıldı. İstiklal Marşımız milletimizin bağımsızlık yolunda vermiş olduğu o kahramansı ve destansı mücadelenin şiire, mısralara dökülmüş hali. Rabbim bizlere bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Rahmetli Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nı kalbinden gelen imanla ve vatan aşkıyla yazmış. Her kelimesi ve mısrası muhteşem. Allah Mehmet Akif Ersoy’dan da razı olsun. Tüm şehitlerimizi bu vesileyle bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Onlar olmasaydı biz bu vatan topraklarında rahat ve huzurlu bir şekilde yaşayamayacaktık” diye konuştu.

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