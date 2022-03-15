Kemoterapide saçlarınız size kalsın SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldırım: “Saç derisi soğutularak, kanser tedavisinden kaynaklanan saç dökülmesi önlenebilir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemoterapide saçlarınız size kalsın SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldırım: “Saç derisi soğutularak, kanser tedavisinden kaynaklanan saç dökülmesi önlenebilir”

İHA

Kemoterapide saçlarınız size kalsın SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldırım: “Saç derisi soğutularak, kanser tedavisinden kaynaklanan saç dökülmesi önlenebilir”

SANKO Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği’nde kemoterapi hastalarında saç dökülmelerini önlemeye yönelik “Paxman Kafa Derisi Hipotermi Cihazı” kullanılmaya başlandı.
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, “Saç derisi soğutularak, kanser tedavisinden kaynaklanan saç dökülmesi önlenebilir” dedi.
Saç dökülmesinin “kemoterapi” adı verilen kanser tedavisinin yan etkisi olabileceğini belirten Prof. Dr. Yıldırım, kemoterapiyi “kanser hücrelerini öldüren veya büyümelerini durduran ilaçlar” olarak tanımladı.

Kemoterapi uygulanan herkesin saçlarını kaybetmeyebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Yıldırım, saç kaybının alınan kemoterapi ilaçları, ilaçların dozu ve ilaçların nasıl verildiği ile ilgili bir durum olduğunu söyledi.

Kemoterapi başladıktan genellikle 23 hafta sonra saçların dökülmeye başladığını vurgulayan Prof. Dr. Yıldırım, şöyle devam etti: “Ancak birkaç kemoterapi seansından sonra da saçlar dökülmeye başlar. Bazı insanlar saçlarını bir seferde biraz kaybederken, diğerleri zamanla kaybeder. Bazı insanlar ise saçlarının tümünü kaybederken bazıları saçlarını kaybetmez. Saç döküldüğünde genellikle ağrıya neden olmaz. Çoğu zaman, insanlar saçlarını baş bölgesinden başlayarak kaybederler. Ancak koltuk altlarında, sakal bölgelerinde, kaşlarında, genital bölgelerinde ve bacaklarında da kayıplar olabilir.”

Kanser tedavisinde radyasyon uygulamasının da saç dökülmesine neden olabileceğini anımsatan Prof. Dr. Yıldırım, “Radyasyon tedavisi gören herkes saçlarını kaybetmez. Genellikle sadece vücudun radyasyonla tedavi edilen kısmında saç/tüy kaybederler. Burada radyasyonun dozu ve nasıl verildiği de önemlidir” ifadelerini kullandı.

Saçlarım tekrar uzar mı?
Çok nadir durumlar dışında tüm kemoterapi tedavileri bittikten sonra saçların yeniden çıkacağının altını çizen Prof. Dr. Yıldırım, “Ancak saçınız, özellikle ilk başta, eskisinden farklı görünebilir veya hissedilebilir. Örneğin, daha kıvrık veya daha gri olabilir. Saçların tamamen uzaması 612 ay sürebilir. Radyasyon tedavisinden sonra da saçlar her zaman tamamen büyümeyebilir ve eskisinden farklı görünebilir” diye konuştu.

Saç dökülmesi önlenebilir mi?
Bazı durumlarda saç dökülmesinin önlenebileceğine vurgu yapan Prof. Dr. Yıldırım, şu bilgileri verdi: “Saç dökülmesini önlemeye yardımcı olabilecek özel araçlar vardır. Kemoterapi alırken kafa derisini soğutarak çalışırlar. Buradaki amaç, kafa derisi daha soğuk olduğunda, kemoterapi ilacının saç hücrelerine daha az ulaşmasıdır. Bu, saçların dökülme ihtimalini azaltabilir. İki tip araç vardır. Bunlardan ilki makineye bağlanan ve onu soğuk tutan, diğeri ise donmuş olarak başlayan ve daha sonra çözülürken yenisi ile değiştirilen araçtır. Saç derisi soğutması yaygın olarak kullanılmaktadır. İki otomatik kafa derisi soğutma cihazı, Paxman kafa derisi hipotermi cihazı, artık meme kanseri için kemoterapi alan hastalarda iki prospektif klinik deneye dayanarak ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmıştır. FDA izni tüm katı tümörleri olan hastaları kapsayacak şekilde genişletilmiştir ve bu kullanımı desteklemek için kapsamlı veriler mevcuttur. Kullanılan spesifik cihazdan bağımsız olarak, kafa derisinin kademeli olarak istenen sıcaklığa soğumasını sağlamak için kemoterapi infüzyonu başlamadan yaklaşık 30 dakika önce soğutma başlatılır. Soğutma, kemoterapi infüzyonunun bitiminden sonra bir süre, genellikle en az 90 dakika ve bazı durumlarda 34 saat kadar sürdürülür.”

30’dan fazla ülkede kullanıldı
İnfüzyon sonrası soğutmanın süresinin, en azından kısmen yüksek kemoterapi seviyelerinin temizlenmesiyle ve aynı zamanda beklenen alopesinin (halk arasında saçkıran) şiddetiyle belirlendiğini anlatan Prof. Dr. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Genel olarak, soğuk başlığın üzerine yalıtkan bir başlık yerleştirilir ve kafa derisi ile soğuk başlık arasında başın üzerine koruyucu örtü yerleştirilir. Çoğu cihaz için, hastanın özel kafa boyutuna takılmak üzere çeşitli boyutlarda kapaklar vardır. Saçlı deri hipotermisi, kemoterapinin neden olduğu alopesiyi önlemek veya azaltmak için 30'dan fazla ülkede kullanılmıştır ve spesifik soğutma cihazına ve kemoterapi tipine bağlı olarak değişken başarı bildirilmiştir. 2015 yılında yapılan bir metaanalizde, kafa derisi hipoterminin kemoterapinin neden olduğu alopesi riskini önemli ölçüde azaltan tek müdahale olduğu sonucuna varılmıştır. Kafa derisi hipotermi kullanımının kemoterapinin bitiminden sonra saçların daha hızlı yeniden büyümesine neden olabileceği öne sürülmüştür. Bu iyi bir şekilde belgelenmemiş olsa da kesinlikle kemoterapinin sonunda bir miktar saçın tutulması, ‘kabul edilebilir’ bir saç yoğunluğuna sahip olmak için daha kısa bir süre ile ilişkilendirilebilir. İspanya'da docetaxel alan 492 hastayı içeren retrospektif bir çalışma erken evre meme kanseri için adjuvan tedavi olarak, soğutulmamış çağdaş ve geçmişteki kontrollerle karşılaştırıldığında, kemoterapi sırasında kafa derisi soğutulan daha az hastanın kemoterapinin neden olduğu kalıcı alopesi geliştirdiğini gözlemledi. Yani bu cihazlarla tedavi alopesiyi önlemede başarısız bile olsa saçın yeniden çıkmasında ve kalıcı alopesinin önlenmesinde başarılıdır.”

En çok meme kanseri tedavisi gören kişilerde kullanılan bu cihazların diğer bazı kanser türlerine sahip kişiler için de onaylandığını ifade eden Prof. Dr. Yıldırım, “Bu cihazlar bazı kemoterapi ilaçları ile diğerlerinden daha iyi çalışır ve bazen hiç çalışmazlar. Lösemi veya bazı lenfoma türleri gibi belirli kanser türlerine sahip kişiler için önerilmezler. Yan etkiler sadece üşüme hissi veya hafif bir baş ağrısıdır” uyarısını yaptı.

Saç dökülmesini önlemek için ne yapılabilir?
“Uygulanan kemoterapi ilaçlarının saç dökülmesine neden olma ihtimali yüksekse, doktorunuz veya hemşirenizle mutlaka konuşun. Sizi neyin beklediğini söyleyebilir ve buna hazırlanmanıza yardımcı olabilirler” diyen Prof. Dr. Yıldırım, saçı kaybetmeden önce saça ve saç derisi bakımına yardımcı olmak için yapılabilecekleri şöyle özetledi: “Hafif bir şampuan kullanın, saçınızı kurulayın (ovalamayın) ve sadece yumuşak bir fırça kullanın. Saç maşası, saç kurutma makinesi, rulo, saç bandı veya saç tokası kullanmaktan kaçının. Saçınıza saç spreyi, boya veya kimyasal madde kullanmaktan kaçının. Saçlarınızı dökülmeden önce veya dökülmeye başladığında kısaltın. Saçlarınız döküldükten sonra kullanmak için bir peruk, postiş, atkı, şapka, şal veya başka bir baş örtüsü satın alın. Birçok insan saçlarını kaybetmeden önce peruk veya postiş yaptırır. Bu, doğal saçı peruk veya postişle eşleştirmeyi kolaylaştırır. Saç döküldükten sonra peruk, postiş, şapka, atkı, şal veya başka bir baş örtüsü takmak, görünüşle ilgili daha iyi hissetmeye yardımcı olabilir. Ancak peruk tercihinde başa iyi oturmasına ve saç derisine zarar vermemesine dikkat edilmeli. Saçlar döküldükten sonra da saç derisi bakımı çok önemlidir. Saç derisinin zarar görmemesi için dışarı çıkarken başınızı örtün. Başınızı örtmek de sıcak kalmanıza yardımcı olabilir. Güneşe çıktığınızda saç derinize güneş kremi sürün. Saten bir yastık kılıfı üzerinde uyumak yardımcı olabilir.”

Saçlar yeniden uzadıkça bakımı için ne yapılabilir?
Prof. Dr. Yıldırım, yeniden uzayan saçlar için şu önerilerde bulundu: “Haftada iki defadan fazla yıkamayın ve herhangi bir kuru ciltten kurtulmak için saç derinizi nazikçe ovalayın. Saçınızı şekillendirirken nazik olun, çok fazla kurutmamaya veya çok sert fırçalamamaya çalışın. Tamamen büyüyene kadar içine herhangi bir kimyasal veya boya kullanmaktan kaçının.”

Saç kaybı üzüntü ve endişeye yol açarsa
Saç kaybıyla ilgili üzüntü, kızgınlık ve endişe olabileceğini bildiren Prof. Dr. Yıldırım, şöyle konuştu: “Bu duygular normaldir. Birçok insan için saçlarını kaybetmek kanser tedavisinin en kötü yan etkilerinden biridir. Biriyle duygularınız hakkında konuşmak yardımcı olabilir. Doktorunuzla, hemşirenizle, bir arkadaşınızla, aile üyenizle veya bir ruh sağlığı uzmanıyla konuşabilirsiniz.”

Prof. Dr. Yıldırım, SANKO Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği’nde uygun kemoterapi hastalarında saç dökülmesini engellemeye yönelik Paxman Kafa Derisi Hipotermi cihazını kullanmaya başladıklarını, sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SANKO Üniversitesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı töreni düzenlendi Rektör Prof. Dr. Dağlı: “Tıbbiyeliler her zaman halkın yanında olmuştur” Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akkın: “Öğrencilerimizi iyi hekimlik değerleri ve meslek idealleri ile yetiştirip sağlık ordumuza emanet ediyoruz” Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Çobanoğlu: “Etraflıca düşünerek gerekli adımları atan, hastalık gelmeden alanlarındaki uzmanlık bilgileri ile ülkemizi ve bizi bilgilendiren meslektaşlarımla gurur duyuyorum”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı töreni ...
Öğrenciler İstiklal Marşını okumak için yarıştı
YEREL HABERLER Öğrenciler İstiklal Marşını okumak için yarıştı
Yenilenebilir enerji teknolojileri için HKÜ’de büyük buluşma
YEREL HABERLER Yenilenebilir enerji teknolojileri için HKÜ’de büyük ...
Büyükşehir meclisi Nurdağı’nda toplandı Mecliste tarım destekleri ön plana çıktı
YEREL HABERLER Büyükşehir meclisi Nurdağı’nda toplandı Mecliste ...
GAÜN’de hekim adaylarının beyaz önlük giyme heyecanı
YEREL HABERLER GAÜN’de hekim adaylarının beyaz önlük giyme heyecanı
İpekyolu Kariyer Fuarı’na öğrenci akını
YEREL HABERLER İpekyolu Kariyer Fuarı’na öğrenci akını
GAÜN’de hekim gözüyle ‘kader’ anlatıldı
YEREL HABERLER GAÜN’de hekim gözüyle ‘kader’ anlatıldı
GAÜN’de “İşletmenin Üstünlüğü ve Küçük Projeler” sempozyumu
YEREL HABERLER GAÜN’de “İşletmenin Üstünlüğü ve Küçük Projeler” ...
Gaziantep'te yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı 
YEREL HABERLER Gaziantep'te yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı 
Sağlık Sen'den 14 Mart kutlaması
YEREL HABERLER Sağlık Sen'den 14 Mart kutlaması
Donma tehlikesi yaşayan yaralı şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Donma tehlikesi yaşayan yaralı şahin tedavi altına ...
Kılıç’tan ’14 Mart Tıp Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Kılıç’tan ’14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Uzman çavuş torununu ziyarete giderken zincirleme kazada öldü
YEREL HABERLER Uzman çavuş torununu ziyarete giderken zincirleme ...
Gaziantep’te işçi servisi devrildi: 3 yaralı Kontrolden çıkan servis devrildi, 25 işçi ölümden döndü
YEREL HABERLER Gaziantep’te işçi servisi devrildi: 3 ...
Fadıloğlu, sağlık çalışanlarını ziyaret etti Fadıloğlu, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik etti
YEREL HABERLER Fadıloğlu, sağlık çalışanlarını ziyaret ...
Ülkü Ocakları Gaziantep'te yeni yönetim
YEREL HABERLER Ülkü Ocakları Gaziantep'te yeni yönetim
Milletvekili Taşdoğan’dan Tıp Bayramı mesajı Taşdoğan: “14 Mart Milli bir bayramdır, kutlu olsun”
YEREL HABERLER Milletvekili Taşdoğan’dan Tıp Bayramı ...
ANKA’da Tıp Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER ANKA’da Tıp Bayramı kutlandı
Trafik kazasında ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Trafik kazasında ağır yaralanan yaşlı adam hayatını ...
Yolcu minibüsü buzlanma nedeniyle devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu minibüsü buzlanma nedeniyle devrildi: 3 yaralı
Yavuzeli’nde kar yağışının ardından buzlanma meydana geldi
YEREL HABERLER Yavuzeli’nde kar yağışının ardından buzlanma meydana ...
Kubba’dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Kubba’dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
TAG otoyolunda 3 TIR ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı
YEREL HABERLER TAG otoyolunda 3 TIR ile 4 otomobilin karıştığı ...
Gaziantep´te eğitime 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Gaziantep´te eğitime 1 gün ara verildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.