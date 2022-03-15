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Türkiye’nin yerli ve milli motorlu jenaratörü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli ve milli motorlu starkgen jeneratörü inceledi Genel Müdür Köse: “Starkgen Jeneratör üretim yöntemleriyle birlikte, rakipsiz mühendislik uzmanlığı ile tasarlanmıştır”

İHA

Türkiye’nin yerli ve milli motorlu jenaratörü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli ve milli motorlu starkgen jeneratörü inceledi Genel Müdür Köse: “Starkgen Jeneratör üretim yöntemleriyle birlikte, rakipsiz mühendislik uzmanlığı ile tasarlanmıştır”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya’da düzenlenen 16. Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı’nda (KOMATEK) Starkgen Jeneratör Şirketi standını ziyaret etti.
Bakan Varank, Starkgen Jeneratör firması ürünlerini inceledi, özellikle yerli ve milli motorlu jeneratör ile yakından ilgilendi ve Starkgen Genel Müdürü Ömer Köse’den kapsamlı bilgi aldı.
Köse, Starkgen’in, Yüksek Kaliteli Dizel Jeneratör, Işık Kuleleri, Doğalgazlı Jeneratör, Marine Jeneratör, Kojenerasyon & Trijenerasyon Sistemleri, Biyogazlı Jeneratör, CKD üniteleri ve Özel Jeneratörler ürettiğini söyledi.
Üretimin yüzde 80’den fazlasının Starkgen’in dünya çapındaki satış ve servis ofisleri aracılığıyla ihraç edildiğini belirten Köse, “Sakarya’da 270 bin metre kare açık, 56 bin metre kare kapalı alana sahip en üst düzey kaliteye sahip fabrika, standart üretim prosesleri ve üstün yönetim sistemleri ile yüksek kalitede ve standartlarda jeneratör üretilmektedir” dedi.
Üstün üretim kapasitesine ve çevre standartlarına sahip fabrikanın ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikasına sahip olduğunu kaydeden Köse, “Bu kalite belgeleri, ürünlerin ve hizmetlerin ne kadar güvenli, güvenilir ve birinci sınıf kalitede olduğunun kanıtı olarak değerlendirilmektedir” diye konuştu.
“Üretim tesislerimizde üretilen her jeneratör seti, üstün kalite, güvenilirlik ve yenilikçi Starkgen Jeneratör üretim yöntemleriyle birlikte, rakipsiz mühendislik uzmanlığı ile tasarlanmıştır” diyen Köse, şu ifadeleri kullandı: “Sürekli akışlı montaj süreci, montajı kolaylaştırarak ve yapım sürecinin her aşamasında kapsamlı testleri dahil ederek üretim verimliliğini ve ürün kalitesini optimize etmektedir. Özel çözüm jeneratörlerin üretimi için 2000 metre karededen fazla fabrika alanı bulunmaktadır.”

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