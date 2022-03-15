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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te engellilere 630 adet medikal malzeme dağıtımı

İHA

Gaziantep'te engellilere 630 adet medikal malzeme dağıtımı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından aralarında tekerlekli sandalye ve görme engelliler için bastonların da bulunduğu toplam 630 adet medikal malzeme dağıtımı gerçekleştirildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 250 bedensel engelliye, manuel ve otomatik tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirildi. Aynı programda aralarında görme engelliler için bastonun da bulunduğu toplam 630 adet medikal malzeme ve cihaz dağıtımı yapıldı. Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlenen dağıtım törenine törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Irak Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
“Engelli bireylere fırsat verildiğinde başarı da arkasında geliyor”
Bir anne gözüyle bakıyorum, çocuklarımız büyümüş. Çocuklarımız gitar çalıp Aşık Veysel türküsü seslendiriyor. O kadar güzel söylüyor ki ‘ siz balsınız ben çeç miyim’ diyor. Biz herkesin bal olduğu bir dünya için buradayız. Bir defa çocuklarımız mutlular, bu mutluluğu sağlayan bir lider var. Recep Tayyip Erdoğan var, Allah ondan razı olsun. Engelli dostu bir şehir, engelsiz bir şehir nasıl olacak? Bir kere engelli tanımını değiştirdik. Çürük, sakat, iş görmez gibi tanımlar vardı. Rabbim herkesi başka bir güzellikte yaratıyor. Her yeteneğin kendi içimizde farklı bir güzelliği var ve bu her insanda farklı farklı. Önemli olan bu güzelliği görerek kalkınmanın bir parçası yapmak. Bütün hukuki düzenlemeleri değiştirdik. Her engelli grubu için bakanlık dönemimde özel çalıştık. Her şey sizin için önünüzdeki bütün engeller kalkana kadar, bu şehir engelli dostu bir şehir olana kadar çalışacağız. Paralimpik’teki başarımızı görüyorsunuz. Tokyo’da al yıldızlı bayrağı çektirip ‘korkma’ diye başlayan İstiklal Marşı’nı sizler okuttunuz. Azıcık dokununca bunlar başarılıyor. Engelli bireylere fırsat verildiğinde başarı da arkasında geliyor. Bu çocuklarımız bütün dünyada al yıldızlı bayrağı göndere çekmeye devam edecek. Sizlere çok güveniyoruz, seviyoruz” dedi.
“Medikal malzemeler, engellilerin hayatlarında çok şey değiştirecek”
Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin her alanda vatandaşa destek verdiğini aktararak, bugün de engelli bireylere medikal malzeme ve tekerlekli sandalye dağıtımı için bir araya geldiklerini belirtti. Gül, dağıtımı yapılan medikal malzemelerin her bir engellinin hayatını büyük oranda kolaylaştıracağını ifade ederek, “Dağıtımı yapılan malzemeler belki dışardan çok şeyler olarak görünmeyebilir. Fakat bu araçları kullanan insanların hayatlarında çok şey değişecek. Ayrıca Engelsiz Yaşam Merkezi’nin olması bir kere şehir için başlı başına bir kazanımdır. İnsanlara fırsat verildiğinde her bir bireyimiz başarılı bir hayat sürdürebilir. Devletimizin Türkiye genelinde uyguladığı çalışmalar var. Gaziantep özelinde 11 bin 800 insana rehabilitasyon merkezlerinde eğitim veriliyor. Çocuklarımıza az ya da çok dokunarak onların öz becerilerini kazanmalarına destek oluyoruz. Buna harcanan para yıllık 200 milyonun üzerinde helali hoş olsun” diye konuştu.
Törende, Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi ve Engelsiz Yaşam Merkezi’nde tedavi gören çocukların müzik dinletisi eşliğinde Antep ezgileri seslendirildi. Açılış konuşmalarının ardından GBB Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül, temsili olarak medikal malzeme dağıtımı yaptı.

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