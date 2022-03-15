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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GTB, Antep Kübban ekmeğini tescilledi

İHA

GTB, Antep Kübban ekmeğini tescilledi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Gaziantep’e has asırlık ekmek çeşitlerinden ‘Antep Kübban Ekmeği’nin coğrafi işaret tecil belgesini alarak bu alandaki tescilli ürün sayısını 18’e çıkardı.
GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı yaptığı açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün adı Bülteninin 121. Sayısında, Antep Kübban Ekmeğinin Gaziantep adına tescil edildiğini bildirdi. Antep Kübban Ekmeğinin, ekmek / fırıncılık ve pastacılık mamulleri ile hamur işleri ve tatlılar ürün grubunda ‘Mahreç işareti’ ile coğrafi işaret tescili altına alındığını kaydeden Akıncı, “Şehrimizin tescilli ürünler kervanına katılan Kübban Ekmeği, Antep Tırnaklı Pidesinin ardından şehrimizin ekmek grubundaki ikinci coğrafi işaretli ürünü oldu” dedi.
Kübban Ekmeğin, Gaziantep’te taş fırınlarda asırlardır geleneksel yöntemlerle üretilen ve genellikle kebap çeşitlerinin tüketiminde kullanılan bir ekmek türü olduğunu aktaran Akıncı, “Kadim mutfak kültümüzde çok özel ve farklı bir yeri bulunan Kübban Ekmeği artık şehrimizin bir değeri olarak tescilli lezzetlerimiz arasında yer alacak” ifadelerini kullandı.
Gaziantep tescilli ürün sayısı 82’e yükseldi
Antep Kübban Ekmeğinin, Gaziantep Ticaret Borsası tarafından Gaziantep adına coğrafi işaret tescil belgesi alınan 18’inci yöresel ürün olduğunu belirten Akıncı, “Gaziantep mutfağı dünya mutfakları arasında ayrıcalıklı bir yere sahip. Bulunduğu coğrafi konum itibariyle tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep bu bağlamda bu topraklarda yaşamış tüm köklü uygarlıkların sofra kültürünün de mirasçılığını üstlenmekte. UNESCO Gastronomi kenti şehrimizin geleneksel lezzetlerini korumak, yaşatmak, geleceğe taşımak ve bu ürünlere katma değer sağlamak amacıyla 2017 yılından bu yana coğrafi işaret tescil çalışmaları yürütmekteyiz. Yaptığımız tüm bu çalışmaları şehrimiz adına kendimize bir görev addediyoruz. Son olarak tescilli ürünler kervanımıza kazandırdığımız Antep Kübban Ekmeği ile birlikte bu alandaki tescili ürün sayımızı 18’e çıkardık. Gaziantep’in ise toplamdaki tescilli ürün sayısı son eklenen ürünlerle birlikte 82’ye ulaştı. Gazi şehrimiz coğrafi işaretli ürünler alanında ülkemizde liderlik etmekte. En fazla tescilli ürüne sahip şehir konumundayız. Tüm bunların yanı sıra borsa olarak tescil çalışmalarımızı Avrupa Birliği nezdinde de devam ettiriyoruz. Gaziantep'in en özel markalarından Antep Fıstık Ezmesinin Avrupa Birliği tescilini almak için gerekli başvurularımızı tamamladık, en kısa süre içerisinde olumlu bir sonuç almayı bekliyoruz” diye konuştu.
Akıncı, açıklamasında ayrıca GTB’nin bulunduğu şehir adına Türkiye’de en fazla coğrafi işaret tescili alan borsa olduğunu da sözlerine ekledi.
Antep Kübban Ekmeği
Antep Kübban Ekmeği; ekmeklik buğday unu ve / veya tam buğday unu, su, tuz ve ekmek mayası kullanılarak üretilir. Üst yüzeyi kızarmış kahverengi, alt kısmı pişirildiği fırının iç yüzeyi ile şekillenen nispeten pürüzlü, iç kısmı ise beyaz renkli olarak üretilen Antep Kübban Ekmeği; Gaziantep iline özgü bir üründür. Geçmişinden bu yana taş fırınlarda üretilen Antep Kübban Ekmeği kendine özgü üretim metodunu koruyarak bugüne kadar gelebilmiştir. Üretiminde; taş zeminli fırınlar kullanılması, mayalanma süreci, pişirme süresi, ürüne şekil verilmesi ve ürünün sıcak olarak tüketiciye ulaştırılması Antep Kübban Ekmeğinin kendine özgü özelliklerinin başında gelir. Antep Kübban Ekmeği genellikle ihtiyaç kadar pişirilir ve bu sayede sıcak olarak daha çok tüketicinin beğenisine sunulur. Pişen ekmek orta kısmından kubbe şeklinde şişer ve daha sonra yassı haline gelir.

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