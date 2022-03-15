Yıldırım’dan kamu müteahhitleri için önlem çağrısı Yıldırım: “Kamu müteahhitlerinin iflası ekonomimizde derin yaralar açar”

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, birçoğu iflasın eşiğinde olan kamu müteahhitleri için önlem alınmaz ise ekonomide derin yaralar açılacağını söyledi.

Kamu müteahhitlerinin birçoğunun iflasın eşiğinde olduğunu belirten Başkan Yıldırım konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “İnşaat sektörünün özellikle de kamu müteahhitlerinin içinde bulunduğu zor durumun hem karar vericiler hem de iş dünyası temsilcileri uzun zamandır farkında ve çözüm arayışında. Covid19 ile birlikte küresel ekonomide hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar, girdi maliyetlerinde beklenmeyen artışlar, ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları ve yüksek enflasyon inşaat maliyetlerinde yüzde 200’ü aşan artışa neden oldu. Sektörün en büyük sıkıntısı olan bu öngörülemez düzeydeki maliyet artışlarının telafisi için TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yürürlüğe giren fiyat farkı kararnamesi ne yazık ki yaralara ilaç olmadı. Düzenleme, inşaat sektörü ile onun doğrudan ve dolaylı etkisi altındaki çok sayıdaki alt sektörün sorunlarına çare olmaktan uzak kalmış ve sektörün en önemli beklentisi olan tasfiye hakkına da yer verilmemiştir. Dolayısıyla kamu müteahhitlerinin birçoğu ne yazık ki iflasın eşiğine gelmiş durumda. Eğer bu yaralar sarılmaz, sektörünün yaşadığı sorunlara tatmin edici ve kalıcı çözümler bulunmazsa ekonomimizde çok daha derin yaralar açılması işten bile değil” dedi.

“Taleplerimiz binlerce kişinin ekmek kapısı kapanmasın diye”

Çok sayıda alt sektör ile birlikte binlerce kişiye ekmek kapısı olan inşaat sektörü için çözüm çağrısında bulunan Başkan Yıldırım, “Taleplerimiz binlerce kişinin ekmek kapısının kapanmasını önlemek için. Türkiye’deki seksen bine yakın müteahhittin ticari faaliyetlerinin durması demek bir milyona yakın işçinin doğrudan işsiz kalması anlamına geliyor ki bunun ekonomik ve toplumsal sonuçları da ağır olacaktır. Kamuya iş yapan müteahhitler için en ivedi alınacak tedbirler; ek fiyat farkının devam eden işler için iş bitim süresine kadar ödenmesi ile birlikte başlamamış veya yüzde 50’den az ilerlemiş işler için tasfiye hakkı tanınmasıdır” diye konuştu.

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