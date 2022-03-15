Gaziantep'te Çanakkale Şehitleri anıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla “Gazi Şehrin Evlatları Çanakkale Şehitlerini Anıyor” özel konseri düzenledi.

GASMEK’te eğitim alarak konservatuvara hazırlanan gençlerin oluşturduğu Gençlik Korosu’nun Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü vesilesiyle kahramanca savaşarak destan yazan şehitleri anma amacıyla Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nda verdiği konsere katılım yoğun oldu.

Şehitlerin anıldığı konserde kahraman ecdadın başarılarını anlatan dönem şarkıları, türküleri seslendirildi.

“Çanakkale bir dönüm, kırılma noktası”

Konserde konuşma yapan Başkan Vekili Mehmet Berk, Çanakkale Savaşı’nın üstünde durulması gerektiğini belirterek, “Çok güzel bir şekilde merhum Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirinde İslam’ın ilk zaferi olan Bedir Savaşı’na benzetir. İşte Mehmet Akif şiiriyle ‘Bedr’in aslanları ancak, bu kadar şanlı idi’ diyor. Çanakkale diyerek geçmeyelim. Çanakkale bir dönüm, kırılma noktası. Çanakkale gençler için daha da önemli. Dönemin bütün gençleri savaşa giderek orduya katılmış, İstanbul Üniversitesi, mülkiye, askeri tıp fakültesi öğrencileri savaşa katıldıkları için 2 sene mezun veremedi. Öğrencileri Çanakkale’de şehit oldular. Ecdat böyle zorluklarda bu toprakları bize emanet etti. Bizler de bu emanete sahip çıkarak memleketimiz ve devletimizi daha yüksek seviyelere yükseltmek gerekiyor” diye konuştu.

Programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk ve Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Abdullah Aksoy katıldı.

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