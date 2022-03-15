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Elektriği kesilen fabrikanın işçilerinden 'üretim devam etsin' eylemi

DHA

Elektriği kesilen fabrikanın işçilerinden 'üretim devam etsin' eylemi


Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te 2 yıl süreyle kiraladığı fabrikanın satılması üzerine, işletmenin yeni sahibi fabrikanın boşaltılmasını istedi. Kiracı iş insanı Mehmet Baharoğlu 6 ay kira kontratının bulunduğunu söyleyerek teklifi kabul etmeyince, mülk sahibi fabrikanın elektriğini kestirdi. Fabrikada üretim jeneratörle yapılırken, 250 işçi işletmeye elektrik verilmesi için eylem yaptı.
Gaziantep 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde 18 ay önce fabrika kiralayan iş insanı Mehmet Baharoğlu, battaniye üretimine başladı. Yurt dışına da battaniye ihracatı yapılan fabrikanın mülkü, mal sahibi tarafından başka bir iş adamına satıldı. Yeni mülk sahibi, kiracı Mehmet Baharoğlu'nun 250 işçi çalıştırdığı fabrikayı boşaltması istedi. Baharoğlu'nun kontratı gerekçe göstererek boşaltma isteğini reddetmesi üzerine fabrika sahibinin Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ve elektrik üretim şirketine başvuruları sonucunda fabrikanın elektriği kesildi. Seri üretimin durduğu ve jeneratör yardımı ile yalnızca gündüz üretiminin yapıldığı fabrikada, 250 işçi, işletmeye elektrik verilmesi için fabrika önünde eylem yaptı.
Gaziantep OSB yetkilileri ise yasal prosedürü uyguladıklarını, EPDK'nın yönetmeliği gereği abonelik işlerinde mülk sahibinin olurunun alınması gerektiğini söyledi. EPDK'nın abonelik sözleşmesine göre hareket ettiklerini belirten yetkililer, kiracı il mülk sahibi arasındaki ihtilafa mahkemenin karar vereceğini ifade etti. 
ENERJİ VERİLMESİ İÇİN MAHKEME YOLUNA GİDİLDİ 
Mehmet Baharoğlu'nun avukatı Ayhan Uygur, enerji kesintisi için Asliye Ticaret Mahkemesi´ne başvurulduğunu ve tedbir kararı çıkarttıklarını söyledi. İmzalanan kira kontrat süresinin bitmesine 6 ay olduğunu ve enerji kesintisinin hukuksuz olduğunu öne süren Uygur, "Enerjinin kesilmesi yönünde yazı geldiğinde biz dava açtık. Davamız halen sürüyor. Bu süreçte elektriğin verilmesi için bir tedbir kararı aldık. Çünkü işletmemizin hiçbir borcu yok. İçeride 213 bin TL teminatımız var. Teminat mektubumuz var ve şu anda ülkenin ihracat gelirlerine bu kadar ihtiyaç varken işçi ve işveren burada memnun ve üretmek isterken elektriğimiz organize yönetimi tarafından keyfi bir şekilde kesiliyor. Dava süresince elektriğimiz olmayacak. Fabrika jeneratörle üretime ne kadar dayanabilir bilmiyoruz. Elektriğin bize verilmesinde hukuken ya da fiilen kime ne zararı var bunu anlayamadık. Burada çalışan 250 işçi demek, yaklaşık bin2 bin insanın ekmek yemesi demek. Elektriğimizi kesen hem organize yönetimi hem de organizeye bağlı elektrik üretim şirketidir. Yeni malikle kontrat isteniyor ancak yeni malik buna yaklaşmıyor. Ancak bizim fabrikamızın imzalanmış kontratının şu an dahi 6 ayı var" diye konuştu.
`EPDK'NIN YÖNETMELİĞİNDE BÖYLE BİR UYGULAMA YOK´
EPDK'nın elektrik enerji tüketimi tespitinde tüzel kişilere başvurulduğunu ve enerji kesilmesinin EPDK yönetmeliğine uygun olmadığını söyleyen Uygur, "EPDK yönetmeliğinin 48'inci maddesinin 2'nci bendinde usulsüz elektrik enerji tüketimi tespitinden önce ilgili tüzel kişilere (Gaziantep Organize Sanayi Bölge Başkanlığı) başvurulmuş olması durumunda usulsüz elektrik enerjisi tüketimine yönelik ilişkin hükümler uygulanmaz. Bizi OSB uyarmadan biz kiracı olduğumuz yerin malikinin değiştiğine yönelik bildirimde bulunduk. 2021'in ocak ayında bildirimde bulunduk. Resmi olarak burada oturuyoruz. Malik değişiminden önce de sonra da abonelik başvurumuz var. EPDK'nın ilgili maddesi bu yönde. EPDK'ya diyorlar ki bu firmanın geçerli bir sözleşmesi yok diyorlar. EPDK da geçerli sözleşmesi yoksa iptal et diyor. EPDK'nın yönetmeliğinde böyle bir uygulama yok" diye konuştu.
'YALNIZCA GÜNDÜZ ÜRETİM YAPABİLİYORUZ'
İş insanı Mehmet Baharoğlu ise işletmenin kira kontrat süresi dolmadığını ve mülkün el değiştirmesinin ardından hukuka aykırı olarak enerjilerinin kesildiğini söyledi. Baharoğlu, üretimin yüzde 50 düştüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Battaniye üretimi yapıyoruz ve şu anda 200250 kişi arasında istihdam sağlıyoruz. Bu fabrikada işletmeye başlayalı yaklaşık 15 ay oldu. Mülk sahibi mülkü sattı ve sattıktan sonra organize sanayi bölgesi başkanının yanında konuştuk bize bir yer verecekti. Biz de hızla yaptırıp 1 yıl içerisinde fabrikayı boşaltıp teslim edecektik. Yeri alan kişi `benim makinelerim geldi, acilen boşalt´ dedi. Biz de bu süre içinde taşınamayacağımızı söyledik. 3 ay kadar bir zaman geçti, `elektriği veremiyoruz´ dediler. Eski mülk sahibi mülkünü sattığı için aranızda yapılan kontratı geçerli görmüyoruz dediler. Yeni mülk sahibi ile kontrat yapmanız lazım dediler."DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2022-03-15 17:41:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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