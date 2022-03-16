Şehitkamil'de bilim şenliği Öğrenciler, çok sayıda bilimsel etkinliğe katılıyorlar Etkinlik, 3 gün süresince devam edecek

Şehitkamil Belediyesi, Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilerin bilime ilgilerini arttırmak, sevdirmek ve farkındalık oluşturmak adına şenlik düzenledi. Çok sayıda öğrencinin yararlandığı bilim şenliğine, Malatya Özel Çamlıca Koleji öğrencileri de katıldı.



Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri kapsamında Bilim Şehitkamil’de gerçekleştirilen etkinlik büyük ilgi görüyor. 3 dün devam edecek bilim şenliğine katılan öğrencilerin; akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, bilim ve teknoloji alanlarındaki atılımlarına destek olmak, bilimsel gelişmelerle tanışmasını sağlamak, bilime olan ilgilerini arttırmak amaçlanıyor. Bilimi sevdirecek şenlik ile öğrencilerde farkındalık oluşturmak hedefleniyor. Öğrencilerin teorik bilgilerini uygulama fırsatı sunan şenliğe, Malatya Özel Çamlıca Koleji öğrencileri de katılım sağladı.

Öğrencilere yönelik origami, simetri, galaksi kavanozu, kağıt uçak, Mbot, yüzük oyunu, 3D tasarım, Makey Makey, patlamayan balon, açık hava basıncı deneyi, kar yağdırma deneyi, mikroskop gözlemi, hama boncuk, kriptoloji, gezegenler, etamin, Pi, astronot, kuyruklu yıldız, Red Kit programlama, kromozomları gözlemliyorum, Op Art, Fibonacci’nun Tavşanları, takımyıldızları, Little Bits Kodlama, kendi lambamı yapıyorum, Quiling etkinlikleri yapılıyor.



“Farkındalık oluşturup, bilimi daha fazla sevdirmeyi amaçlıyoruz”

Etkinliklere ilişkin açıklamada bulunan Bilim Şehitkamil Astronomi Uzay Bilimleri Öğretmeni Tuğba Arslantaş, “Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri kapsamında biz de Bilim Şehitkamil olarak bilim şenliğine dahil olduk ve bilimsel etkinlikler yaptık. Bilimsel etkinlikler yaparken de Malatya’dan ve Gaziantep’in çeşitli okullarından gelen öğrencilerimizi etkinliklerle buluşturduk. Uçak tasarımı, deneyler ve bunun gibi birçok farklı etkinlikle öğrencilerimizi buluşturup, farkındalık oluşturup, bilimi daha fazla sevdirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bilim Şehitkamil’i bizlere takdim edip, öğrencilerle buluşturmamıza imkan sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ayrıca çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“Deneyerek ve yaparak görüyorlar”

Öğretmen Öner Turan ise yaptığı değerlendirmede, “Bugün, öğrencilerimizle birlikte Bilim Şehitkamil’e geldik. Buradaki atölyelerde güzel sürprizlerle karşılaştık. Bu sürpriz, bilim şenliği üzerineydi. Öğrencilerimiz, burada 21. yüzyıl becerilerini deneyerek ve yaparak görüyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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