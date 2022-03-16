UNDP Gaziantep'i pilot büyükşehir seçti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Avrupa Birliği’nin (AB) finanse ettiği, “Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi” kapsamında Türkiye’de pilot büyükşehir belediyelerinden biri oldu.

Gaziantep Büyükşehir’in de aralarında bulunduğu 8 büyükşehir belediyesinin hizmet alanlarının belirlenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere merkezi kurumların da katılımıyla Bahri Üçoklar Toplantı Salonu’nda “Hizmet Sunum Standartlarının Geliştirilmesi Çalıştayı” düzenlendi.

Çalıştayda iyileştirilmesi amaçlanan; Halk Sağlığı, Toplu Taşımada Halk Sağlığı, Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri, Önleyici ve Koruyucu İtfaiye Hizmetleri ve Tarımsal Destekleme Hizmetleri olmak üzere 5 ana hizmet alanı belirlendi. Ayrıca planlama ve koordinasyon, uygulama, eğitim, farkındalık ve bilinçlendirme ve denetim, izleme ve gözden geçirme konu başlıkları masaya yatırılarak atılacak adımlar konuşuldu.

Öte yandan elde edilen çalışmalardan faydalanılarak geliştirilen hizmet standartlarının Gaziantep Büyükşehir tarafından daha etkin bir şekilde hayata geçirilmesinde büyükşehir belediyeleri ve ilgili kamu kurumları açısından yol gösterici olması amacıyla her hizmet alanı için “Uygulama Rehberi” oluşturuldu.

Bu doğrultuda pilot bölge seçilen GBB, söz konusu standartlara uyumun geliştirilmesi için her hizmet alanına yönelik saha ziyareti gerçekleştirdi. İnceleme, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) temsilcileriyle birlikte Etkin Yerel Hizmet Sunumu Bileşen Sorumlusu Dr. Volkan Recai Çetin’in ve proje danışmanı Prof. Dr. Nuray Yazıhan’ın katılımında yapıldı. Ayrıca halk sağlığı alanında geliştirilen standartlar üzerine düzenlenen bilgilendirme toplantısı organize edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.