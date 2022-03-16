Fadıloğlu’ndan Berat Kandili mesajı Fadıloğlu: “Şüphesiz büyük bir fırsattır”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı Berat Kandili mesajında kandil gecesinin manevi duyguların kuvvetlendiği, sevgi, kardeşlik ve barış duygularının içten hissedilerek yaşandığı müstesna gecelerden biri olduğunu belirtti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Berat Kandili nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Başkan Fadıloğlu mesajında, “Berat Kandili’ni vesile bilerek Rabbimizden bizleri affetmesini dilemeli, kırgınlıklara son vererek İslam aleminin huzuru için dua etmeliyiz” ifadesini kullandı. Mukaddes gecelerin iman, ibadet ve düşünce bakımında insanların kendisini yenilemesi ve geçmişi muhasebe etmesi için büyük bir fırsat olduğunu mesajında ifade eden Fadıloğlu, “Yüce Allah’ın rahmet ve affına mazhar olarak, günahlardan arınmamıza vesile olacak olan Ramazan Ayı’nın müjdecisi olan Berat Kandil’ine bir kez daha erişmiş bulunmaktayız. Bu ulvi gecede, Allah’a ortak koşan müşrik ve koğuculuk yapıp insanların arasını açan kimse dışındaki kulların hepsinin bağışlanacağı ve yapılacak duaların geri çevrilmeyeceği müjdesi Peygamber Efendimize verilmiştir. İbadet ve halis niyetlerle ellerin semaya açılacağı bu mübarek gecenin, kalplerimizdeki kin, öfke, haset ve nefret duygularının silineceği, kendimiz için istediklerimizi başkaları için de isteyebildiğimiz, nefsimizin tükenmez arzularına gem vurabildiğimiz bir hayat diler, savaşın yerini barışın aldığı bir dünya temennisiyle hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin mübarek Berat Kandili’ni gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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