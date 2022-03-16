Şahin'den Berat Kandili mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Fatma Şahin mesajında, Allahın affına sığınmak, bağışlanma dilenmek için fırsat sunan Berat Kandili’nin, aynı zamanda küskünlükleri giderdiğini, yıkılan gönülleri ve kırılan kalpleri onardığını söyleyerek, kandillerin tefekkür ve şükür vesilesi olduğunu bildirdi.

Kandil gecelerinin, kültür ve medeniyetle gelenek ve görenekler içinde özel ve anlamlı bir yere sahip olduğunu aktaran Şahin mesajında, “Tefekkür ve şükür vesilesi olan kandiller, hepimiz için ruhani bir arınma, aydınlanma ve hayat muhasebesi imkânı sağlayan gecelerdir. İnsanımızın anlam ve gönül dünyasına ışık tutan Berat Kandili de tıpkı diğer kandil geceleri gibi toplumumuz için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Can taşıyan her varlığa merhametin, Rabbimize sonsuz itaat ve teslimiyetin nişanesi olan Berat, bizlere kulluk bilincini kuşanarak hata ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu kazandırır. Berat, nurlu gölgesi üzerimize düşmeye başlayan Ramazan ayına bizi hazırlayan; diri bir zihin ve berrak bir gönülle aşama aşama kemale ulaştıran Rabbimizle itaat zemininde buluşturan bir yakınlaşmadır. Yaklaşık iki hafta sonra Allah’ın izniyle kavuşacağımız Ramazanı Şerif’in müjdecisi olan Berat Kandili, aynı zamanda af ve mağfiret; ihsan ve mükâfat gecesidir. Semaya açılacak ellerin, yapılacak duaların Allah katında kabul olmasını temenni ediyorum. Bu gecenin, ülkemizin, İslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulü ile arınma ve affına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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