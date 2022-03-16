Gaziantep'te suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, organize suç örgütü kurarak yağma ve tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte örgüt kurarak yağma ve tefecilik yapan şebekeyi takibe aldı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, 19 adrese eş zamanlı baskında silah, çek ve senetler ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyette sorgusuna başlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-03-16 16:12:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.