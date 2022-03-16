Gaziantep’te tefeci çetesine şafak operasyonu: 16 gözaltı KOM ekipleri tefeci çetesini çökertti

Gaziantep’te vatandaşları yüksek faizle borç batağına sürükleyen ve tehdit eden tefeci çetesi şafak operasyonuyla çökertildi. Çok sayıda senet ve yüklü miktarda para ele geçirilen operasyonda 16 çete üyesi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları yüksek faizle borç batağına sürükleyen ve tehdit eden tefeci çetesine operasyon düzenledi. 16 kişilik çeteyi uzun bir süre teknik ve fiziki olarak takip eden KOM ekipleri elde edilen istihbari bilgilerin ardından operasyon için düğmeye bastı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler çeteyi şafak operasyonuyla çökertti.

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