GAÜN’de kurumsal paylaşım ve meslek tanıtımı etkinliği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından hazırlanan, konuşmacılığını Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer ve Gaziantep Denetim Daire Başkanı Metin Yılmaz’ın yaptığı “Kurumsal Paylaşım ve Meslek Tanıtımı” etkinliği düzenlendi.

GAÜN İktisadi ve Bilimler İdari Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Bulut, etkinliğin amacının sektör temsilcilerini öğrencilerle buluşmak olduğunu söyledi. Konuşmasında disiplinli çalışmanın önemini vurgulayan Prof. Dr. Bulut, başarının disiplinli olmaktan geçtiğinin altını çizerek, “Öğrencilerimizin okulda almış olduğu eğitimin yanı sıra alanlarıyla ilgili sektör temsilcileriyle buluşturma gayreti içerisindeyiz. Vergi müfettişi, vergi denetçisi ve maliye gibi alanlardaki meslekleri yapmanızda herhangi bir engel olmadığı gibi gayret sarf ettiğiniz takdirde mezunlarımızın tamamı güzel meslek sahibi olabilir. Fakülte olarak öğrencilerin başarısı için üzerimize düşeni yapacağız. En büyük sermayemiz öğrencilerimiz ve bu etkinlikleri düzenlememizdeki amaçlarımızdan bir diğeri de öğrencilerimizi daha donanımlı bir şekilde mezun etmek” dedi.

“Çalışanlarımızın teknoloji kullanımına ilişkin becerilerine büyük önem verilmekte”

Çalışanlarının mesleki ve teknolojik becerilerine önem verdiklerini söyleyen Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer, “Çalışanlarımızın mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik çağın gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan eğitim ve gelişim programlarımız, kurumsal deneyimin aktarılması ve nitelikli personel yapımızın korunmasında büyük pay sahibidir. Başkanlığımızın iş yapma tarzındaki teknolojik dönüşümün temeli; teknolojik bilgi, beceri ve donanıma sahip beşeri sermayenin varlığıdır. Teknolojik alt yapının güçlü olmasının yanı sıra çalışanlarımızın teknoloji kullanımına ilişkin becerilerine büyük önem verilmekte ve bu alanlarda önemli yatırımlar yapılmaktadır” diye konuştu.

Vergi Denetim Kurulu Başkanı Metin Yılmaz ise böyle bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Konuşmasında, Vergi Denetim Kurumunun işleyişine değinen Metin Yılmaz, öğrencilerle mesleki deneyimlerini paylaştı. Açılış konuşmaları sonrası Gelir İdaresi Grup Müdürü Barış Sönmez, Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı, Ebru Yeşilay, Vergi Müfettişi Kamber Kekeç, Vergi Müfettişi Bayram Yakut ve Gelir Uzman Yardımcısı Zeynep Marangoz çalıştıkları kurumla ilgili sunumlarını gerçekleştirdi. Etkinlik sonunda, katılımcılara GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Bulut tarafından katılımcılara günün anısına çiçek takdim edildi.

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