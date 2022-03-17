Rektör Prof. Dereli’nin “18 Mart Çanakkale zaferi” mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “18 Mart Çanakkale Zaferi” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

18 Mart Çanakkale Zaferini kutlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Çanakkale, tarihte eşine çok az rastlanan, vatanın ve milletin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını feda etmeyi göze alan yüzbinlerce kahramanın eseridir. Çanakkale, tarihimizin her anına damga vuran istiklal ve istikbalimiz konusundaki kararlılığımızın, çok büyük fedakarlıklarla bir kez daha teyit edildiği yerdir. Tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asırlık uykusundan uyandığı gündür Çanakkale. Bir ülkenin küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği toprağın adıdır Çanakkale. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, dünyaya ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirten atalarımızdan bizlere kalan mirastan ilham ve kuvvet alarak, her daim ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne yükseltme gayreti içinde olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Çanakkale Şehitlerimiz olmak üzere; vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için canlarını gözlerini kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

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