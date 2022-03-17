Gaziantep'te otomobille çarpışan minibüs devrildi: 4 yaralı Kavşakta çarpışan iki araçtan biri devrildi Kaza sonrası devrilen minibüs metrelerce sürüklendikten sonra durabildi

Gaziantep'te kavşakta iki aracın çarpışması sonrası araçlardan birinin devrilerek metrelerce savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Fıstıklık Mahallesi 12 Sokak üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 PY 4586 plakalı Opel marka otomobil ile içerisinde işçilerin bulunduğu Edip K. idaresindeki 27 RM 549 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonrası Edip K. idaresindeki minibüs, kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre savrularak devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu yaralanan 4 kişiyi olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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