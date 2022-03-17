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55 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirildi Polis kaçakçılara göz açtırmıyor

İHA

55 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirildi Polis kaçakçılara göz açtırmıyor

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil ilçesinde bir iş yerinde yaptığı inceleme sonucu çok sayıda kaçak sigara ve sigara yapımında kullanılan malzeme ele geçirirken olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir iş yerinde yaptığı aramalar sonucu; 30 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 24 bin 800 adet boş makaron, 2 bin 340 adet sigara kağıdı, 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili olarak 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yasal işlemeleri devam ederken Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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