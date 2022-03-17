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“Eşime küfredildi” deyip lisede dehşet saçan sanığın 20 yıla kadar hapsi istendi Lisede dehşete düşüren olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Öğrenciyle veliyi bıçaklayan öğretmen eşi için 20 yıla kadar hapis istendi Dehşet saçan erkek hemşireden ilginç savunma: “Bıçağı elma kesmek için taşıyordum”

İHA

“Eşime küfredildi” deyip lisede dehşet saçan sanığın 20 yıla kadar hapsi istendi Lisede dehşete düşüren olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Öğrenciyle veliyi bıçaklayan öğretmen eşi için 20 yıla kadar hapis istendi Dehşet saçan erkek hemşireden ilginç savunma: “Bıçağı elma kesmek için taşıyordum”

Gaziantep’te bir kişi, öğretmen olan eşine küfredildiği gerekçesiyle lisede bıçakla dehşet saçtı. Şahsın öğrenci velisi ile öğrenciyi bıçakladığı saldırı anının güvenlik kamerası görüntüsü dehşete düşürdü. Olayın ardından tutuklanan şahıs hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istenirken, sanığın savcılık ifadesinde bıçağı elma kesmek taşıdığını söylemesi dikkat çekti.
Olay, merkez Şahinbey ilçesindeki Yunus Emre Anadolu Lisesinde 12 Ocak’ta yaşandı. İddiaya göre, okulda görevli öğretmen eşi Emine Ç.’ye küfredildiği gerekçesiyle okula gelen Abdullah Ç. öğrenci ve babasıyla tartışmaya başladı. Okulun idari yönetim katında başlayan tartışma esnasında belindeki bıçağı çıkaran Abdullah Ç., öğrencinin velisi Begli T. ile 10. sınıf öğrencisi Gaffari T.’ye saldırdı. Sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönerken, öğretmen Emine Ç. de kavgaya dahil oldu. Begli T.’yi 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan öğretmenin eşi Abdullah Ç., öğrenci Gaffari T.’yi de bıçakla hafif şekilde yaraladı. Gaffari T.’nin ağabeyi Ömer T.’yi de elindeki bıçakla kovalayan Abdullah Ç.’yi okul idarecileri güçlükle durdurabildi. Olayın ardından yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Abdullah Ç., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Dehşet saçan öğretmen eşi 20 yıl hapis istemiyle yargılanacak
Bıçaklı saldırıya ilişkin soruşturmasını tamamlayan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, lisede bıçakla dehşet saçan erkek hemşire Abdullah Ç. hakkında “Kasten öldürmeye teşebbüs, silahla basit yaralama, basit yaralamaya teşebbüs” suçlarından 20 yıl hapis istemiyle iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianame Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken, dehşete düşüren olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Çocuklarının gözü önünde babalarını bıçakladı
Tutuklu sanık Abdullah Ç.’nin bıçaklı saldırısı saniye saniye okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Sanık Abdullah Ç.’nin okul koridorunda karşılaştığı veli Begli T.’ye elinde bıçakla koşarak saldırması görüntülerde yer alırken, Abdullah Ç.’nin öğrenci velisini çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladığı anlar da kameraya anbean yansıdı. Okul müdürünün engellemeye çalıştığı kavgaya saldırganın eşi öğretmen Emine Ç.’nin de dahil olması görüntülerde yer aldı. Öğrenci Gaffari T. ile Ömer T.’nin babalarını bıçaklı saldırganın elinden almak uğraştığı anlar görüntüye yansırken, saldırgan Abdullah Ç.’nin Ömer T.’yi elinde bıçakla koridorda kovalamasını güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

“Bıçağı elma kesmek için taşıyordum”
Savcılıkta ifade veren sanık Abdullah Ç., aşağıya inecekleri esnada koridorda Begli T. ile karşılaştığını belirtti. Öğrenci Gaffari T.’nin koridorda eşi hakkında ileri geri konuştuğunu ileri süren Abdullah Ç., “Gaffari eşime saldırdı. Begli de bana saldırdı. Ben de o sırada yanımda bulunan ve diyet yaptığım için sürekli elma yediğimden dolayı üzerimde taşıdığım bıçağı çıkarıp Begli T.’ye salladım. Ancak kaç kez salladığımı hatırlamıyorum. Gaffari’nin eşime yumruk attığını görünce ona da bir kez salladım” ifadeleriyle kendini savundu.

“56 yerimden bıçaklandım”
Saldırıda bıçakla ağır yaralanan Begli T. ise ifadesinde olaydan iki gün önce oğlunun bir arkadaşıyla tartışmasından dolayı öğretmen Emine Ç. ile görüştüğünü söyledi. Görüşmenin ardından öğretmenin oğluna hakaret etmesinden dolayı eşi Abdullah Ç.’yi aradığını belirten Begli T., “Onunla yüz yüze konuşmak için okula gittim. O sırada tartışma çıktı. Bana bıçakla saldırdı. 56 yerimden bıçaklandım. Hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandım. Abdullah Ç.’den şikâyetçiyim” dedi.

Üç suçtan iddianame hazırlandı
Yürütülen soruşturmanın ardından müşteki beyanları, tanık ifadeleri ve kamera görüntülerini değerlendiren savcılık, iddianamede şüpheli Abdullah Ç.’nin olay sonrası ele geçirilen, silahtan sayılan bıçakla müşteki Begli T.’nin vücudunun üst bölgesine birden fazla hamle yaparak öldürmeye teşebbüs ettiğini belirterek, “Müştekilerin ve tanıkların engellemeleri nedeniyle eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı, bu sırada kendisini engellemeye çalışan Gaffari T.’yi aynı bıçakla yaraladığı, Ömer T.’yi ise yaralamak için kovaladığı, ancak yetişememesi ve eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle sanığın ‘Kasten öldürmeye teşebbüs, silahla basit yaralama, basit yaralamaya teşebbüs’ suçlarından cezalandırılması kamu adına talep olunur” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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