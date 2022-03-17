Fadıloğlu’ndan, 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında “Bugün, tarihte eşine az rastlanan en büyük kahramanlık destanlarından biri olan ve savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşamaktayız. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Anafartalar Kahramanı unvanını almasının ardından albay rütbesi ile önderlik ettiği Çanakkale Zaferi’nde, milletimiz Gelibolu Yarımadası’nda dünyada emsali görülmemiş bir bağımsızlık mücadelesinin destanını yazmıştır. Çanakkale geçilmemek üzere bu emsalsiz kahramanlık destanıyla mühürlenmiştir. Çanakkale Zaferi; askerine ‘Taarruzu değil, ölmeyi’ emreden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, vatanı ve milletinin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden binlerce şehidimizin ve gazilerimizin, onların yanında omuz omuza mücadele veren kadınlarımızın, ninelerimizin, dedelerimizin, analarımızın topyekun vatan ve millet sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun, inancın, azmin ve dehanın zaferidir. Çanakkale Zaferi, namusu bildiği vatanının ve milletinin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan iman dolu göğsünü hayasızca akına siper etmiş yüzbinlerce kahramanın eseri; istiklalini ve istikbalini korumak isteyen bir milletin karşısında hiçbir gücün duramayacağının kanıtıdır. 18 Mart 1915’te Çanakkale’yi geçilmez kılan milletimizin vatan sevgisi ve bağımsızlık aşkıdır. Sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de dönüm noktalarından biri olan Çanakkale destanını yazan ecdadın torunları olarak, istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Bugün en önemli görevimiz, ecdadımızın kardeşlikle ve omuz omuza yücelttiği Çanakkale ruhunu yaşatmak, devraldığımız bu şanlı mirası sonsuza dek sahip çıkılması için gelecek nesillere en doğru şekliyle aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Kahraman gazilerimize ve şehitlerimizin aziz emanetlerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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