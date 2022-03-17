Ali Kınık konseri büyük ilgi gördü

Şehitkamil Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla organize edilen Ali Kınık konseri, yoğun ilgiyle karşılandı.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki konsere; Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özatıcı, MHP İl Başkanı Cahit Çıkmaz, MHP Şehitkamil İlçe Başkanı Akın Erol Kınacılar, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş ve çok sayıda vatandaş katıldı. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konserde hem duygusal anlar hem de büyük coşku yaşandı. Sanatçı Ali Kınık’ın seslendirdiği tüm türkü ve şarkılara eşlik eden katılımcılar, unutulmayacak bir gece yaşadılar. Konserde, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin kahramanı şehit ve gaziler; rahmet, saygı, minnetle anıldı. Konser sonunda değerlendirmede bulunan dinleyiciler, organizasyondan duydukları memnuniyeti ifade ederek organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.

“Tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum”

Konserde dinleyicilere hitap eden Ali Kınık, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Bu vatan, bu bayrak için toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Milli mücadelenin en önemli destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi’ni, Gaziantep’te kutlamaktan büyük onur duyuyorum. Bugün bizleri buluşturan Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konser sonunda Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özatıcı tarafından Sanatçı Ali Kınık’a çiçek takdim edildi.

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