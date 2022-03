Cumhuriyet Savcısı mezun olduğu HKÜ’de tecrübelerini anlattı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “Hukuk Fakültesi Mezunlar Buluşması1” çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Trabzon Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Mustafa Ermayası tecrübelerini üniversite öğrencilerine aktardı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hilal Kalyoncu Koç’un moderatörlüğünü yaptığı programa konuşmacı olarak HKÜ Hukuk Fakültesi’nden 2016 yılında bölüm birincisi olarak mezun olan ve şu anda Trabzon Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Mustafa Ermayası katıldı.

“Hepimiz bu ülkede birer milli servet adayıyız”

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programın açılışında konuşan Öğretim Görevlisi Hilal Kalyoncu Koç, “Hepimiz bu ülkede birer milli servet adayıyız. Bu çerçevede, hakimlik ve savcılık mesleğini seçmek isteyenlerin; milli servet olabilme idealine sahip arkadaşlarımızdan olmasını şiddetle öneriyorum. Mesleğinizi icra ederken bağımsız ve tarafsız olmanız, ilkeleriniz ve hukuk nosyonunuz doğrultusunda mesleğinizi icra etmeniz sizi birer milli servet haline dönüştürecektir” dedi.

İdealimde her zaman hakim ve savcılık mesleği vardı

Hakimlik ve savcılık sınavlarına hazırlanmak isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulunan Trabzon Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ermayası, “İdealimde her zaman hakim ve savcılık mesleği vardı. Dersleri takip etmek çok önemli. Üniversitede dersleri hiçbir zaman kaçırmadım. 2016 yılında bölüm birincisi olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden mezun oldum. 2018 yılında Trabzon’da göreve başladım. Haziran ayında üniversiteden mezun olduktan aralık ayı içerisinde hakim ve savcılık sınavları yapılıyor. Aradaki bu 5 aylık zaman diliminde sıkı bir çalışma ile çok rahat kazanılabilecek bir sınav. Bunu gözünüzde büyütmeye gerek yok. Her sınavın bir çalışma stili vardır. Ben sınava hazırlanırken günlük ortalama 10 saat ders çalışıyordum. Amacım; ülkemize, milletimize ve ailemize hayırlı bir evlat olabilmek. Yapmış olduğum işin hakkını verebilmek ve görevimizi layıkıyla yapabilmek için çaba sarf ediyoruz. Benim ideallerimdeki hedefim bu. 4 yıllık görev sürem içerisinde bunları yaptım bundan sonra da aynı kararlılıkla yapmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Program soru cevap kısmı ile sona erdi.

