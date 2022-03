GAGİAD Başkanı Koçer'den 18 Mart mesajı

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107.yıl dönümü vesilesi ile bir mesaj yayımladı.

GAGİAD Başkanı Koçer mesajında Çanakkale Zaferi’nde Türklerin eğer isterlerse neler yapabileceklerini tüm dünyaya gösterdiklerini belirterek, ''Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi'nde verdiği mücadele yalnızca Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını değiştirmiştir. Zaferimizin baş mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde ordumuz yenilemez denen orduyu yenilgiye uğratmıştır. Çanakkale cephesinde alınan galibiyetle dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş ve yüce Türk milletinin gücünü bir kere daha gözler önüne sermiştir. Aynı zamanda zorluklarla mücadele eden Türk halkına güçlü bir motivasyon sağlamıştır. Çocuk yaşta ki erlerden, mermi taşıyan kadınlardan ve gözü pek bir komutanlar ve askerlerden oluşan bu savaş, bizlere her zaman imkânsız denilenleri başardığımızı, emsalsiz bir vatan sevgisini ve bu uğurda gösterilen benzersiz bir cesareti hatırlatır. İşte bu sebeple; Çanakkale bilincini ve ülkemizin nasıl bedeller ödeyerek günümüze geldiğini bilmek ve atalarımızın Çanakkale’de büyük fedakârlıkla verdiği bağımsızlık mücadelesini bugün bu vatan üzerinde yaşayan her gencin gururu olmakla birlikte, bu ruhu yaşatmakta yine hepimizin görevidir. Bize bırakılan bu mirasa sahip çıkarak, geleceğimize daha emin adımlarla yürüyecek, birlik ve beraberlik ruhumuzu her daim canlı tutacak ve yücelteceğiz. 18 Mart tarihi, vatan topraklarını bin bir zorluk ve yokluğa rağmen, canları pahasına koruyan kahraman atalarımızın tüm dünyaya yaktığı azim ve umut meşalesidir. Bununla beraber dünya harp tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğinin şahidi olmuştur. Büyük bir azmin ve sarsılmaz bir kararlılığın olan, bu şanlı zaferin 107. yıl dönümünde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, canlarını ortaya koyarak ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirten tüm kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.

