GTO başkanları’ndan Çanakkale Zaferi mesajı “Çanakkale, türk milletinin varoluş hikâyesidir”

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, yayımladıkları mesajda Çanakkale’de yazılan destanın Türk milletinin varoluş hikâyesi olduğunu vurgulayarak “O günlerin ruhunu asırlarca yaşatacağız.” dediler.

Çanakkale Deniz Zaferi’yle birlikte Çanakkale’nin geçilmezliğinin tüm dünyaya haykırıldığını ifade eden GTO Başkanları mesajlarında, “Dönemin en güçlü devletlerine karşı kazanılan Çanakkale Deniz Zaferi, Türk milletinin en zorlu günlerde, yokluk ve yoksullukta dahi neler başarabileceğinin en bariz örneğidir. Milletimizin tarihi, dönüm noktalarıyla doludur. Çok kritik anlarda topyekûn mücadelelerle elde ettiğimiz zaferler bizi bugünlere taşımış, dünya sahnesinde söz sahibi ve güçlü bir ülke oluşumuza vesile olmuştur. İşte o dönüm noktalarından birisi de şüphesiz ki Çanakkale Deniz Zaferi’dir. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin ‘Hasta Adam’ olarak nitelendirildiği, her alanda çepeçevre kuşatıldığı, umutsuzluğun arşa ulaştığı o günlerde yazılmış bir destan ve Diriliş’in ateşleyicisi olmuştur. Dünya var oldukça da Türk milleti, bağımsız ve hür bir şekilde yaşamaya devam edecektir. Bağımsızlık uğruna, vatan uğruna, namus uğruna can veren, bu kadim toprakları bizlere vatan kılan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahraman ecdadımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yâd ediyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” ifadelerine yer verdiler.

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