GTO başkanları’ndan Çanakkale Zaferi mesajı “Çanakkale, türk milletinin varoluş hikâyesidir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GTO başkanları’ndan Çanakkale Zaferi mesajı “Çanakkale, türk milletinin varoluş hikâyesidir”

İHA

GTO başkanları’ndan Çanakkale Zaferi mesajı “Çanakkale, türk milletinin varoluş hikâyesidir”

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.
GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, yayımladıkları mesajda Çanakkale’de yazılan destanın Türk milletinin varoluş hikâyesi olduğunu vurgulayarak “O günlerin ruhunu asırlarca yaşatacağız.” dediler.
Çanakkale Deniz Zaferi’yle birlikte Çanakkale’nin geçilmezliğinin tüm dünyaya haykırıldığını ifade eden GTO Başkanları mesajlarında, “Dönemin en güçlü devletlerine karşı kazanılan Çanakkale Deniz Zaferi, Türk milletinin en zorlu günlerde, yokluk ve yoksullukta dahi neler başarabileceğinin en bariz örneğidir. Milletimizin tarihi, dönüm noktalarıyla doludur. Çok kritik anlarda topyekûn mücadelelerle elde ettiğimiz zaferler bizi bugünlere taşımış, dünya sahnesinde söz sahibi ve güçlü bir ülke oluşumuza vesile olmuştur. İşte o dönüm noktalarından birisi de şüphesiz ki Çanakkale Deniz Zaferi’dir. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin ‘Hasta Adam’ olarak nitelendirildiği, her alanda çepeçevre kuşatıldığı, umutsuzluğun arşa ulaştığı o günlerde yazılmış bir destan ve Diriliş’in ateşleyicisi olmuştur. Dünya var oldukça da Türk milleti, bağımsız ve hür bir şekilde yaşamaya devam edecektir. Bağımsızlık uğruna, vatan uğruna, namus uğruna can veren, bu kadim toprakları bizlere vatan kılan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahraman ecdadımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yâd ediyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” ifadelerine yer verdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehitler Şahinbey’de etkinliklerle anıldı
YEREL HABERLER Şehitler Şahinbey’de etkinliklerle anıldı
GTB başkanları Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER GTB başkanları Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü ...
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Özaydın şehit yakınları ve gazilerle buluştu
YEREL HABERLER GAÜN Rektörü Prof. Dr. Özaydın şehit yakınları ve ...
GAGİAD Başkanı Koçer'den 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER GAGİAD Başkanı Koçer'den 18 Mart mesajı
Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek'ten Çanakkale Zaferi mesajı
YEREL HABERLER Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek'ten Çanakkale ...
Kartalkaya barajında doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı
YEREL HABERLER Kartalkaya barajında doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı
Cumhuriyet Savcısı mezun olduğu HKÜ’de tecrübelerini anlattı
YEREL HABERLER Cumhuriyet Savcısı mezun olduğu HKÜ’de tecrübelerini ...
Gaziantep FK'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
Ali Kınık konseri büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Ali Kınık konseri büyük ilgi gördü
Fadıloğlu’ndan, 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan, 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
Ramazan'da yetim, mazlum ve ihtiyaç sahiplerine destek eli
YEREL HABERLER Ramazan'da yetim, mazlum ve ihtiyaç sahiplerine ...
Milletvekili Erdoğan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Erdoğan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi ...
“Eşime küfredildi” deyip lisede dehşet saçan sanığın 20 yıla kadar hapsi istendi Lisede dehşete düşüren olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Öğrenciyle veliyi bıçaklayan öğretmen eşi için 20 yıla kadar hapis istendi Dehşet saçan erkek hemşireden ilginç savunma: “Bıçağı elma kesmek için taşıyordum”
YEREL HABERLER “Eşime küfredildi” deyip lisede dehşet saçan sanığın ...
Migren kişiye özel tedavilerle önleniyor
YEREL HABERLER Migren kişiye özel tedavilerle önleniyor
Milletvekili Koçer’den 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Koçer’den 18 Mart Çanakkale Zaferi ...
Sanayici şeker krizinde
YEREL HABERLER Sanayici şeker krizinde
Şahin’den 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
YEREL HABERLER Şahin’den 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
GSO Başkanı Ünverdi’den 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
YEREL HABERLER GSO Başkanı Ünverdi’den 18 Mart Çanakkale Zaferi ...
55 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirildi Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER 55 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirildi Polis ...
Gaziantep'te otomobille çarpışan minibüs devrildi: 4 yaralı Kavşakta çarpışan iki araçtan biri devrildi Kaza sonrası devrilen minibüs metrelerce sürüklendikten sonra durabildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te otomobille çarpışan minibüs devrildi: 4 ...
Kılıç’tan berat kandili mesajı
YEREL HABERLER Kılıç’tan berat kandili mesajı
Rektör Prof. Dereli’nin “18 Mart Çanakkale zaferi” mesajı
YEREL HABERLER Rektör Prof. Dereli’nin “18 Mart Çanakkale zaferi” ...
Hedeflere ulaşmak elinizde SANKO Üniversitesi akademisyenleri Kilis’te adayların sorularını yanıtladı Prof. Dr. Eyüp İlker Saygılı: “SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi bölgenin en başarılı tıp fakültelerinden biri” Prof. Dr. Nevin Ergun: “SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde klinik ve uygulama ünitelerimiz büyük bir avantajdır. Mezuniyet sonrası çalışma alanları için de öğrencilerimizi hazırlıyoruz”
YEREL HABERLER Hedeflere ulaşmak elinizde SANKO Üniversitesi ...
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde eğitimler devam ediyor Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’nce yenidoğan canlandırma programı uygulayıcı eğitimi düzenlendi
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde eğitimler devam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.