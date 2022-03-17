Tahmazoğlu: “Şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, mesajında “Vatanın bütünlüğü ve yüce Türk Ulusu’nun bağımsızlığı uğruna hayatlarını feda ederek en yüksek mertebeye erişen aziz şehitlerimizi böyle bir günde rahmet, şükran ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, mesajda 18 Mart 1915 tarihinde inanılmaz bir başarının elde edildiği Türk ve Dünya tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olan Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümünün onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirterek, “Milletimiz, tarih boyunca hür ve müstakil yaşamayı bir hayat felsefesi olarak benimsemiştir. Bu nedenle hiçbir güç milletimizi esaret altına alamamıştır. Bundan tam 107 yıl önce milletimizin inancından, ruhundan ve vatan mücadelesinden doğan Çanakkale Zaferi, yalnız tarihe değil milletimizin gönlüne de yazılmıştır. Bağımsızlığımızı savunmak, yurt topraklarımızı korumak için yapılan savaşlar kutsaldır. Çanakkale, Kurtuluş Savaşımız kutsal destan savaşlara birer örnektir. Çanakkale Zaferi, tarihe sığmayan, hepimize büyük gurur veren bir destandır. Türk Milleti Çanakkale'de kanıyla, canıyla, şerefiyle tarihin akışını değiştirmiştir. Milletimiz böylelikle, Çanakkale'nin geçilmeyeceğini tüm dünyaya güçlü şekilde ilan etmiştir. Şehitlerimizi Anma Günü’nün bizim için ayrı bir önemi var. Çünkü Gaziantep Halkı Kurtuluş mücadelesi verirken bu toprakları 6 bin 317 şehidin kanlarıyla suladı. Bize düşen görev bugünlere gelmemiz için canları pahasına savaşıp bu topraklara kanlarını döken şehitlerimizi yâd etmek, onları asla unutmamak ve gelecek nesillere bu kahramanlıkların anlatılmasını sağlamaktır. Bu sebeple bizde Şahinbey Belediyesi olarak Çanakkale Zaferi’nin 100. yılında başlattığımız Çanakkale ziyaretlerimizde vatan toprağını korumak için canlarını vermiş olan 253 bin şehidimizin bulunduğu Çanakkale’de bu zamana kadar 111.027 öğrencimizi ve vatandaşımızı ecdadıyla buluşturduk. Şehitlerimizi Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı ve rahmetle yâd ederken, yaşayan gazilerimize de minnet ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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